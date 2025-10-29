Látogatás
1 órája
A turisztikai kapcsolatok bővítéséről is tanácskoztak
Külföldi küldöttség érkezett a Balaton fővárosába.
A kínai Shandong tartományból érkezett delegáció látogatott Siófokra, élén Zhang Jing miniszterhelyettessel. A vendégeket Kovács Miklós alpolgármester és a város bizottsági elnökei fogadták. A megbeszélés középpontjában a turizmus, kultúra, oktatás és sport területén tervezett együttműködés állt, amely Siófok és Liaocheng Dongchangfu kerülete között erősítheti a testvérvárosi kapcsolatot.
