A turisztikai kapcsolatok bővítéséről is tanácskoztak

A kínai Shandong tartományból érkezett delegáció látogatott Siófokra, élén Zhang Jing miniszterhelyettessel. A vendégeket Kovács Miklós alpolgármester és a város bizottsági elnökei fogadták. A megbeszélés középpontjában a turizmus, kultúra, oktatás és sport területén tervezett együttműködés állt, amely Siófok és Liaocheng Dongchangfu kerülete között erősítheti a testvérvárosi kapcsolatot.