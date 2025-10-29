október 29., szerda

A vendégek értékelései alapján első helyen végzett ez a fonyódi étterem

A fonyódi Konyhám Stúdió 365 bebizonyította, hogy a balatoni gasztronómia is lehet országos csúcskategória. Vendégei szavazatai alapján elhódította az első helyet a DiningCity 2025 Őszi Étterem Hét legjobbjai között.

Fantasztikus sikert ért el a fonyódi Konyhám Stúdió 365 étterem, amely az idei DiningCity 2025 Őszi Országos Étterem Héten a vendégértékelések alapján első helyezést szerzett a Budapesten kívüli, Michelin-ajánlással rendelkező éttermek menü kategóriájában.

A rangos elismerés különösen értékes, hiszen a vendégek szavazatai döntöttek – vagyis a közönség ítélte meg, hogy az étterem konyhája, ízei és hangulata kiemelkedő az országos mezőnyben. Az étterem csapata közösségi oldalán köszönte meg a támogatást, hangsúlyozva – Ez az elismerés a Ti véleményetekből született… számunkra ez a legnagyobb megtiszteltetés!

A siker titka nem más, mint a helyi termelőktől származó szezonális alapanyagok, a kreatív konyha és a szenvedélyes csapatmunka. Ahogy az étterem fogalmazott – Ez a receptünk. Ez a sikerünk. Ez a közös győzelmünk.

 

