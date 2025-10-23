A videó szerint elesett az M7-es autópálya a Balaton fele

Az autósok tömege szinte áll az M1-M7-es elágazásától egészen Érdig. Információink szerint a járművek vagy lépésben haladnak, vagy éppen csak araszolnak a túlzsúfolt pályán. Aki teheti, válasszon alternatív útvonalat, mert jelentős késésekre lehet számítani ezen a szakaszon!

Figyelmeztetés az M7-es autópályán utazóknak: terelés Székesfehérvár térségében!

Az M7-es autópálya Balaton felé tartó szakaszán, Székesfehérvár térségében, az 58-as és a 65-ös kilométer között ideiglenes átépítést végeztek a terelésen.

Balaton felé: Az autósokat a külső és a leállósávra terelik.

Budapest irányába: Használható a külső és a leállósáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja.

A 60-as jelű Székesfehérvár-dél és a 64-es jelű Székesfehérvár-Centrum csomópont le- és felhajtóágai mindkét oldalon használhatók.

A Fehérvári pihenőhely is igénybe vehető. Aki a csomópontokon le szeretne hajtani, vagy a pihenőhelyre be szeretne térni, ne az ellenkező oldal belső sávját használja, hanem maradjon a saját oldalán (a külső és leállósávon)! Ez elengedhetetlen a biztonságos kihajtás érdekében.