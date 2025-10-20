Adománygyűjtés indítottak a balatonboglári kápolnáért

A hívek és a nyaralók körében igencsak népszerű Balatonbogláron a Jankovich-telepen lévő Nagyboldogasszony-kápolna. Az egyházközség képviselő-testülete a közelmúltban 10 millió forintos adománygyűjtést hirdetett az épület felújítására. A kezdeményezésre azért volt szükség, mert elodázhatatlan a vízelvezetés és a szigetelés. Először ezeket a munkálatokat kezdik meg a szakemberek, ezt követően pedig a harangtorony faanyagának felújítására kerül sor. Ha azzal végeznek, akkor a homlokzat helyreállítása következik, hogy ismét régi szépségében fogadja a helybeli híveket, akiknek életében jelentős szerepet tölt be a kápolna, de a nyári szezonban itt nyaralók is rendszeresen látogatják a szentmiséket. Némely vasárnap délelőtt oly sokan gyűlnek össze, hogy be sem férnek a kápolnába, így a bejáratánál hallgatják a prédikációt.

A kápolna egyébként egyhajós, a szentélye nyolcszögzáródású. A mellette lévő torony sapkája az erdélyi és Tisza-vidéki erőd templomok mintájához hasonlít. Az épületet 1936. augusztus 15-én dr. Rott Nándor egykori veszprémi megyés püspök szentelte fel.