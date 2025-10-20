október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

2 órája

Adománygyűjtés indítottak a balatonboglári kápolnáért

Címkék#Balatonboglár#kápolna#bejárat

Lőrincz Sándor

A hívek és a nyaralók körében igencsak népszerű Balatonbogláron a Jankovich-telepen lévő Nagyboldogasszony-kápolna. Az egyházközség képviselő-testülete a közelmúltban 10 millió forintos adománygyűjtést hirdetett az épület felújítására. A kezdeményezésre azért volt szükség, mert elodázhatatlan a vízelvezetés és a szigetelés. Először ezeket a munkálatokat kezdik meg a szakemberek, ezt követően pedig a harangtorony faanyagának felújítására kerül sor. Ha azzal végeznek, akkor a homlokzat helyreállítása következik, hogy ismét régi szépségében fogadja a helybeli híveket, akiknek életében jelentős szerepet tölt be a kápolna, de a nyári szezonban itt nyaralók is rendszeresen látogatják a szentmiséket. Némely vasárnap délelőtt oly sokan gyűlnek össze, hogy be sem férnek a kápolnába, így a bejáratánál hallgatják a prédikációt. 

A kápolna egyébként egyhajós, a szentélye nyolcszögzáródású. A mellette lévő torony sapkája az erdélyi és Tisza-vidéki erőd templomok mintájához hasonlít. Az épületet 1936. augusztus 15-én dr. Rott Nándor egykori veszprémi megyés püspök szentelte fel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu