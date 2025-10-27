Tombol a járvány, már a hadsereget is bevetették! Százával altatják el az állatokat

Az érintett telep Horvátországban, a szlavón Baranyában található: a hatóságok bejelentették, hogy egy mezőgazdasági vállalat telepén mintegy tízezer disznót kell elaltatni a fertőzés miatt. A magyar határ közvetlen közelében — mindössze néhány tíz kilométerre — mutatták ki az afrikai sertéspestis vírust, így a hazai állomány védelmében fokozott óvintézkedések váltak szükségessé – írta meg a bama.hu.

Házi sertés sertéstelepek nem bukkant fel Magyarországon az afrikai sertéspestis vírus. Fotó: Frank Yvette

Az afrikai sertéspestis vírusos eredetű, rendkívül fertőző betegség, csak házisertéseket és vaddisznókat érint, emberre nem veszélyes, de az állattartásban és a húsiparban hatalmas károkat okoz. A fertőzött állatoknál jellemző a láz, étvágytalanság, bágyadtság, esetleg bőr alatti bevérzések — a betegségnek azonban jelenleg nincs gyógymódja, illetve oltása, így kizárólag megelőzéssel és szigorú járványügyi intézkedésekkel lehet védekezni.

Vadállomány hordozza az afrikai sertéspestis vírust

Somogyban a legfrissebb NÉBIH adatok alapján nincsen bevezetett korlátozás az afrikai sertéspestis miatt. A fellelhető adatok alapján, ebben az évben 2025. márciustól bevizsgált PCR teszttel vizsgált Somogyban kilőtt vaddisznók mind negatív tesztet mutattak. A 2025.10.20-án frissített NÉBIH adatok alapján Somogyban 246 települést soroltak közepes kockázattal a fertőzésre.

Fotó: Nagy Norbert

– Nagyon régóta jelen van az afrikai sertéspestis vírus. A vaddisznó állományban jelen van Magyarországon is, de a házi sertés állományban szerencsére nincs – mondta Madarász Zoltán Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy vármegyei elnöke. Meg kell védeni az országos sertésállományt, attól hogy ez felüsse a fejét. Nagyon komoly állategészségügyi intézkedések, illetve a szabályok nagyon szigorú betartása kell hozzá. A vadállományban benne van, Magyarországon az alföldi részeken van már rá példa. Szerencsések vagyunk mert egyrészt a Duna, másrészt pedig a mi oldalunkon a Dráva akadályozza, amíg a vaddisznó állomány nem kel át, addig könnyebb tartani a rendelkezéseket – mondta Madarász Zoltán, NAK Somogy vármegyei elnöke.

A vadakkal terjed a vírus. Fotó: MW

Magyarországon — különösen a határ menti régiókban — a mezőgazdasági szereplők számára különösen kritikus a helyzet, például Baranya megyében mintegy 335–340 ezer sertés állományát tartják nyilván, amelyet fokozott figyelemmel kell védeni. A betegség behurcolása után az érintett állományokat el kell pusztítani, az érintkező telepeket fertőtleníteni, és korlátozni kell az állatok forgalmát, valamint a hús-feldolgozást és az exportot.