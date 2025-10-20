39 perce
Bizarr szarvasbika bukkant elő az erdőből, ilyet még a legöregebb vadászok is csak ritkán láttak
Ahogy állítólag a prémium borok stresszes szőlőtőkéken teremnek, úgy a legkülönlegesebb agancsok is gyakran nehéz körülmények között növekednek. Sok, furcsán formált, karakteres agancs mögött valamilyen sérülés, betegség vagy fejlődési rendellenesség áll – a természet mégis lenyűgöző formákat hoz létre.
Cikkünket egy közösségi médiában megosztott fotó inspirálta, amelyen egy különleges szarvas látható: egyik agancsa mintha fordított irányban nőne, és visszahajlana a koponyája és nyaka felé, bizarr, mégis lenyűgöző látványt nyújtva. A kép alatt élénk vita alakult ki arról, hogy a fotó valódi felvétel-e, vagy mesterséges intelligencia által generált kép.
Mit mond a szakértő a képen szereplő szarvas agancsáról?
A témában megkérdeztük Sugár Lászlót, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar professzor emeritusát, aki elmondta, hogy véleménye szerint a kép valódinak tűnik. Ha az agancs lefelé nő, és nem letört állapotban látható, akkor nagy valószínűséggel az agancstő sérült meg, majd rosszul forrt össze. A fotón jól látszik: az agancs már kialakult állapotban van – akár teljesen, akár részben –, viszont az alsó vége, ahol a koronaágak lennének, egy elágazó, bunkóban végződik. Elképzelhető, hogy ez a rész az agancs tisztítása után kopott le, amikor a szarvas a növényzethez, fához dörzsölte a fejét – tette hozzá Sugár László, majd kiemelte: érdekes lenne tudni, hol él ez a bika, hiszen az ilyen különleges egyedek a vadászok körében is figyelmet keltenek. Hozzátette, hogy amennyiben nem kerül terítékre, a következő agancsa már más irányban, akár felfelé is nőhet, miután a mostanit leveti és újat növeszt.
A szakember rámutatott arra is, hogy a két agancs között egy apró harmadik képződmény is megfigyelhető, ami egy plusz agancstő lehet. Ez valószínűleg egy korábbi fejsérülés következménye, amikor a bőr elmozdult azon a területen, ahol az agancsszövet fejlődik. Mint elmagyarázta, a homloknak azon a részén, ahol az agancs nő, már születéstől fogva jelen vannak azok a sejtek, amelyekből később az agancs kifejlődik – ha a hím hormonok szintje elér egy bizonyos mennyiséget. Végezetül megjegyezte, hogy a nyolcvanas években már látott hasonló esetet: egy őzgidánál, amelynek fejét fiatal korában érte sérülés. Az agancsfejlődés idején a szövet teljesen elmozdult, és az agancs végül a halántékán nőtt ki, a megszokott helyett.
Mi okozhatja a deformitást?
Mint minden élő szervezetnél, az agancsok esetében is előfordulhatnak a megszokottól eltérő, rendellenes formák. Az egyik legismertebb ilyen elváltozás a „parókás őzbak” jelensége. Ez akkor alakul ki, amikor a bak szervezete – például heresérülés vagy hormonális zavar következtében – nem termel elegendő tesztoszteront. Emiatt az állat nem hullajtja le agancsát, hanem annak helyén egy szabálytalanul burjánzó, csontos szövet, az úgynevezett paróka fejlődik. Az ilyen őzbakok a sérülékeny, deformált agancs miatt nem tudják megvédeni magukat, ezért a vadászok kíméletből szokták elejteni őket.
Rendellenes agancsforma fejsérülés következtében is kialakulhat. Növekedését számos más tényező is befolyásolhatja: ha az állat fejét, nyakát vagy lábát sérülés éri, az gyakran aszimmetrikus vagy torz agancsot eredményezhet. A test egyik oldalán bekövetkező trauma akár az ellenkező oldali agancs alakját is megváltoztathatja. A fertőzések és betegségek szintén hatással lehetnek az agancsfejlődésre: egyes, szúnyogok által terjesztett kórokozók lázat és hormonális zavarokat idézhetnek elő, amely szintén az agancs deformitásához vezet.
A tudomány még mindig keresi a válaszokat arra, pontosan mi okozza az agancsok egyedi formáit: rovarcsípés, fertőzés, sérülés vagy öröklött hajlam. A genetika kétségtelenül szerepet játszik, de az életkor, a táplálkozás és a környezet is döntő tényezők. Az agancs növekedése biológiai csoda: minden tavasszal új csontszövet képződik, amely néhány hónap alatt teljes aganccsá keményedik, majd ősszel a szarvas lehullatja. Egyes tudósok szerint az agancsnövekedés a csontrák egy „szabályozott” formájához hasonlítható; vagyis egy olyan természetes biológiai folyamat, amely képes elindulni, majd önmagát leállítani.