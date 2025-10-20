Bizarr szarvasbika bukkant elő az erdőből, ilyet még a legöregebb vadászok is csak ritkán láttak

Cikkünket egy közösségi médiában megosztott fotó inspirálta, amelyen egy különleges szarvas látható: egyik agancsa mintha fordított irányban nőne, és visszahajlana a koponyája és nyaka felé, bizarr, mégis lenyűgöző látványt nyújtva. A kép alatt élénk vita alakult ki arról, hogy a fotó valódi felvétel-e, vagy mesterséges intelligencia által generált kép.

A kérdéses kép a deformált agancsú szarvasról

Forrás: Természetismeret Magazin Facebook oldala

Mit mond a szakértő a képen szereplő szarvas agancsáról?

A témában megkérdeztük Sugár Lászlót, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar professzor emeritusát, aki elmondta, hogy véleménye szerint a kép valódinak tűnik. Ha az agancs lefelé nő, és nem letört állapotban látható, akkor nagy valószínűséggel az agancstő sérült meg, majd rosszul forrt össze. A fotón jól látszik: az agancs már kialakult állapotban van – akár teljesen, akár részben –, viszont az alsó vége, ahol a koronaágak lennének, egy elágazó, bunkóban végződik. Elképzelhető, hogy ez a rész az agancs tisztítása után kopott le, amikor a szarvas a növényzethez, fához dörzsölte a fejét – tette hozzá Sugár László, majd kiemelte: érdekes lenne tudni, hol él ez a bika, hiszen az ilyen különleges egyedek a vadászok körében is figyelmet keltenek. Hozzátette, hogy amennyiben nem kerül terítékre, a következő agancsa már más irányban, akár felfelé is nőhet, miután a mostanit leveti és újat növeszt.

A szakember rámutatott arra is, hogy a két agancs között egy apró harmadik képződmény is megfigyelhető, ami egy plusz agancstő lehet. Ez valószínűleg egy korábbi fejsérülés következménye, amikor a bőr elmozdult azon a területen, ahol az agancsszövet fejlődik. Mint elmagyarázta, a homloknak azon a részén, ahol az agancs nő, már születéstől fogva jelen vannak azok a sejtek, amelyekből később az agancs kifejlődik – ha a hím hormonok szintje elér egy bizonyos mennyiséget. Végezetül megjegyezte, hogy a nyolcvanas években már látott hasonló esetet: egy őzgidánál, amelynek fejét fiatal korában érte sérülés. Az agancsfejlődés idején a szövet teljesen elmozdult, és az agancs végül a halántékán nőtt ki, a megszokott helyett.