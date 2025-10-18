Menekülnek a városokból a családok, de Somogy más utat jár – mi történik valójában az ingatlanpiacon?

A legfrissebb statisztikák szerint 2025 elején közel 1,6 millióan éltek agglomerációs területeken, és további 1,64 millió fő lakott nagyvárosokat övező településegyüttesekben, vagyis a magyar lakosság mintegy 38 százaléka ma már szuburbán térségekben él. Az ingatlanpiacot megrengető változások nem tágítanak — az Otthon Start Program bevezetése új lendületet adhat ezeknek a folyamatoknak. Újra növekszik azoknak az embereknek a száma, akik a fővárosból vagy más nagyvárosokból a környező települések felé mozdulnak el. A legfrissebb adatok szerint 2025 elején közel 1,6 millióan éltek olyan agglomerációs területeken, amelyek Budapest, Győr, Miskolc vagy Pécs vonzáskörzetéhez tartoznak. Ezeken felül további mintegy 1,64 millió fő lakik nagyvárosokat övező településegyüttesekben. Így a magyar lakosság körülbelül 38 százaléka szuburbán térségekben él.

Az agglomeráció már így néz ki sok nagyváros körül Forrás: Pénzcentrum

Somogy: a csendes fogyás és ellentmondásos trendek agglomeráció nélkül

Somogy megye ugyan nem tartozik az agglomerációs térségek közé, mégis jól kirajzolódnak benne a magyar demográfiai tendenciák. A megye lakossága évtizedek óta folyamatosan csökken: míg 1960-ban még 368 ezer fő élt itt, addig 2018-ra ez a szám 303 ezer alá esett. A legfrissebb becslések 2025-ben is hasonló nagyságrendet mutatnak.

A csökkenés oka kettős: egyrészt a természetes fogyás (több a halálozás, mint a születés), másrészt az elvándorlás – főként a fiatalabb korosztályok hagyják el a megyét továbbtanulás és munkalehetőség miatt.

Somogyban a Balatonon kívül nincs agglomeráció és agglomerálódó térség Forrás: KSH

Több korosztályt is megkérdeztünk Kaposváron, hogy mit gondolnak a költözésről, illetve a nagyvárosok környezetébe való elvándorlásról a jövőben.

Forró Bianka, 33 éves kaposvári lakos elmondta, hogy fiatalon, kalandvágyból élt Görögországban és Budapesten is, de a szíve mindig hazahúzta. Most, hogy kisgyermeke született, végleg hazaköltözött. Itt él a családja, imádja Somogyot és a Zselici tájat, és már nem cserélné el a vidéki nyugalmat újabb kalandozásokra.

Tóth Nelli, 22 éves kaposvári lakos most végez a Budapesti Gazdasági Egyetemen, így három évet Budapesten töltött, de már tervezi, hogy visszaköltözik Kaposvárra. Úgy érzi, a kisváros otthonosabb, barátságosabb, és jobban illik ahhoz az élethez, amit a jövőben szeretne élni; család, lovak, vállalkozás.