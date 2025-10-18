1 órája
Menekülnek a városokból a családok, de Somogy más utat jár – mi történik valójában az ingatlanpiacon?
Az elmúlt években látványosan átalakult Magyarország népesség- és ingatlanpiaci térképe. A nagyvárosokból egyre többen költöznek a környező településekre, az agglomerációba.
Fotó: Roman Samborskyi
A legfrissebb statisztikák szerint 2025 elején közel 1,6 millióan éltek agglomerációs területeken, és további 1,64 millió fő lakott nagyvárosokat övező településegyüttesekben, vagyis a magyar lakosság mintegy 38 százaléka ma már szuburbán térségekben él. Az ingatlanpiacot megrengető változások nem tágítanak — az Otthon Start Program bevezetése új lendületet adhat ezeknek a folyamatoknak. Újra növekszik azoknak az embereknek a száma, akik a fővárosból vagy más nagyvárosokból a környező települések felé mozdulnak el. A legfrissebb adatok szerint 2025 elején közel 1,6 millióan éltek olyan agglomerációs területeken, amelyek Budapest, Győr, Miskolc vagy Pécs vonzáskörzetéhez tartoznak. Ezeken felül további mintegy 1,64 millió fő lakik nagyvárosokat övező településegyüttesekben. Így a magyar lakosság körülbelül 38 százaléka szuburbán térségekben él.
Somogy: a csendes fogyás és ellentmondásos trendek agglomeráció nélkül
Somogy megye ugyan nem tartozik az agglomerációs térségek közé, mégis jól kirajzolódnak benne a magyar demográfiai tendenciák. A megye lakossága évtizedek óta folyamatosan csökken: míg 1960-ban még 368 ezer fő élt itt, addig 2018-ra ez a szám 303 ezer alá esett. A legfrissebb becslések 2025-ben is hasonló nagyságrendet mutatnak.
A csökkenés oka kettős: egyrészt a természetes fogyás (több a halálozás, mint a születés), másrészt az elvándorlás – főként a fiatalabb korosztályok hagyják el a megyét továbbtanulás és munkalehetőség miatt.
Több korosztályt is megkérdeztünk Kaposváron, hogy mit gondolnak a költözésről, illetve a nagyvárosok környezetébe való elvándorlásról a jövőben.
Forró Bianka, 33 éves kaposvári lakos elmondta, hogy fiatalon, kalandvágyból élt Görögországban és Budapesten is, de a szíve mindig hazahúzta. Most, hogy kisgyermeke született, végleg hazaköltözött. Itt él a családja, imádja Somogyot és a Zselici tájat, és már nem cserélné el a vidéki nyugalmat újabb kalandozásokra.
Tóth Nelli, 22 éves kaposvári lakos most végez a Budapesti Gazdasági Egyetemen, így három évet Budapesten töltött, de már tervezi, hogy visszaköltözik Kaposvárra. Úgy érzi, a kisváros otthonosabb, barátságosabb, és jobban illik ahhoz az élethez, amit a jövőben szeretne élni; család, lovak, vállalkozás.
Somogy ingatlanpiaca kettős képet mutat: a Balaton-parti településeken az árak már a milliós négyzetméterárat is megközelítik, mikor a megye más településein ez jóval alacsonyabb, például a Kaposvár környéki falvakban vagy belső Somogyban – az ingatlanárak és a kereslet is jóval alacsonyabb.
Az ingatlan.com elemzése szerint 2025 elején Somogy és Békés vármegyében volt a legvisszafogottabb piaci élénkülés az országban. Ez azt jelzi, hogy bár van kínálat, a kereslet csak a frekventált térségekben mutat aktivitást – leginkább a Balaton környékén és Kaposváron.
Somogyban inkább fokozatos átrendeződés zajlik: a vidéki térségek népessége fogy, miközben a turisztikailag vonzó körzetek – mint a Balaton vagy Kaposvár és környéke relatív stabilitást mutatnak; ez később könnyen agglomerációs térséggé teheti megyénk nagyobb városait és a Balatont (itt már elkezdődött).
- Az új lakástámogatási program – ha megfelelően működik – Somogy számára is esélyt jelenthet. A kedvezményes hitelek és vissza nem térítendő támogatások hatására talán újra vonzóbbá válhatnak a vidéki térségek, feltéve, hogy az infrastruktúra és a munkahelyteremtés is követi a pénzügyi ösztönzőket. A rohanó és urbanizálódó világban egy ház a város zajától kicsit messzebb igazi antidepresszáns faktorral bírhat.
Somogy tehát nem az elvándorlás szimbóluma, hanem egy lassan fogyó, de stabilizálódni próbáló megye, amelynek jövője nagyban függ attól, hogy a fejlesztések a Balatonon túl is elérik-e a kisebb településeket. A következő évek kérdése az lesz, sikerül-e megtartani a fiatalokat és új lehetőségeket teremteni a térségben – mert ha igen, Somogy újra nemcsak nyaralóhely, hanem otthon is lehet – akár a fiatalok számára is.