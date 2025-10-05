1 órája
A boldogságért futottak a nagyatádi versenyen - fotókkal, videóval
Tenni akarás, teljesíteni mindenek felett és végigvinni a pályát. Ezekkel motiválva vágtak bele szombaton Nagyatádon a fogyatékkal élő versenyzők az akadályfutó versenybe.
Nem mindennapi akadályfutó versenyt rendeztek Nagyatádon szombaton. Az OCR akadályfutó versenyen a fogyatékossággal élők már másodszor mutathatták meg mekkora erő és kitartás lakozik bennünk, ami sokszor még a profi versenyzőket is meglepte. A szombati versenynek sztár vendégei is voltak, akik a Down-szindrómás gyereket végigkísérték a kőkemény akadályokkal teli pályán.
Szeretet, kitartás, erő és küzdeni akarás – a nagyatádi akadályfutó versenyen ez volt az indulók adrenalinja
Második alkalommal hozta tető alá Vlasics Zoltán és csapata azt az örömfutást, ami több tucatnyi fogyatékossággal élő gyermek és felnőtt arcára csalt örömkönnyet szombaton a nagyatádi 63. Bázison. – Az OCR bajnoksághoz már második alkalommal csatoltuk ezt az eseményt, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élőkre, mivel én úgy gondolom, hogy nagyon kevés figyelmet kapnak. Egy ilyen verseny alkalmával lehetőséget kapnak, hogy megmutassák milyen kitartóak, és hogy mindenre képesek, ugyanúgy mint egészséges társaik. Ez egy remek program nekik, és a csapatom, a segítőink, az ő kísérőik mind azon dolgozunk, hogy ez a nap nekik valóban egy igazi örömfutás, örömsport legyen – mondta el Vlasics Zoltán szervező.
– Már tavaly is hatalmas élmény volt számukra, így azt gondoltuk ezt mindenképp meg kell ismételünk. A versenyt most nem a csónakázó tónál, hanem itt a 63. Bázison rendeztük meg, mivel itt sokkal több akadályt tudtak kipróbálni, sokkal több kis részfeladatot teljesíthettek, így ez egy sokkal jobban helyszín volt nekik. A segítők között ott voltak azok a versenyzők is, akik ma itt csinálták végig az akadályokat, a gyerekek pedig hát ... iszonyatosan élvezték – tette hozzá a szervező.
- A fogyatékossággal élő gyermekek ezúttal Nagyatádról és a Down Alapítvány budapesti bázishelyeiről érkeztek, az egészen fiatal kis indulók mellett középkorú felnőttek is részt vettek a versenyen. – Én jómagam már 6 éve veszek részt OCR versenyeken és amikor megtudtam, hogy vannak olyan futamok, ahol indítanak versenyeket értelmi fogyatékos embereknek is, akkor nagyon megörültem és azonnal összecsődítettem a kis csapatot. Több versenyen is elindultuk már, amit egytől egyik nagyon élvezték az indulók – mondta el Balogh Diána, a Down Alapítvány munkatársa.
– Ez a verseny nagyon sokat ad nekik, ők ezt nagyon meg akarják csinálni, és teljesen mindegy, hogy ő most mozgássérült, és otthon három lépést sem tesz, itt mindent megtesz azért, hogy ő azt a pályát végigfussa vagy végigmenjen az akadályon. Hihetetlen nagy akaraterő van bennünk, ha valamit nem jól csinálnak meg, képesek visszamenni és újrakezdni. Ez az egész hatalmas erőt ad nekik, hosszú napokra, hónapokra, képesek hosszú ideig erről beszélni és mesélni bárhol járnak – tette hozzá a szakember.
OCR bajnokság NagyatádonFotók: Dombi Regina
Életre szóló élmény és hosszú hónapokon át tartó boldogság
– Egy-egy ilyen verseny után hónapokig képesek ebben az éremben járni kelni, le nem vennék egy percre se, és az, ahogy mesélnek róla valami fantasztikus. Másfél éve csöppentünk bele ebbe a versenybe, Zoli akkor említette nekünk, hogy van ez a verseny kifejezetten Down-szindrómás gyerekeknek, ami már akkor is olyan nagy sikert aratott, hogy nem volt kérdés, hogy jövünk-e újra. Vagyis inkább állandóan az volt a kérdés a gyerekek részéről ”Mikor jövünk újra?” – mondta el Jakab Szilvia, a nagyatádi Fogyatékkal Élők Együtt Egymásért Egyesület vezetője.
– Az egyesületet azok a szülők hoztuk létre, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelünk. Az ilyen verseny remekül ki tudja őket zökkenteni abból a burokból, amiből ők nagyon nehezen nyitnak. És mégis ha itt vannak teljesen megnyílnak, boldogok. Volt egy 33 éves indulónk, aki zokogott a verseny végén, mert annyira boldog volt, hogy kapott egy érmet. És hogy Darth Vader, Leila hercegnő és a Birodalmi rohamosztagosok kísérték őket, szintén tetszett nekik. Ez a verseny felhívja a figyelmet arra, hogy itt vagyunk, hogy figyeljenek ránk, és az ilyen típusú programokra nagy szükségünk lenne, hogy érezhessék ők is, hogy számítanak – mondta el az egyesület vezetője.