A boldogságért futottak a nagyatádi versenyen - fotókkal, videóval

Nem mindennapi akadályfutó versenyt rendeztek Nagyatádon szombaton. Az OCR akadályfutó versenyen a fogyatékossággal élők már másodszor mutathatták meg mekkora erő és kitartás lakozik bennünk, ami sokszor még a profi versenyzőket is meglepte. A szombati versenynek sztár vendégei is voltak, akik a Down-szindrómás gyereket végigkísérték a kőkemény akadályokkal teli pályán.

Down szindrómás gyermekek vettek részt az akadályfutó versenyen

Fotó: Dombi Regina

Szeretet, kitartás, erő és küzdeni akarás – a nagyatádi akadályfutó versenyen ez volt az indulók adrenalinja

Második alkalommal hozta tető alá Vlasics Zoltán és csapata azt az örömfutást, ami több tucatnyi fogyatékossággal élő gyermek és felnőtt arcára csalt örömkönnyet szombaton a nagyatádi 63. Bázison. – Az OCR bajnoksághoz már második alkalommal csatoltuk ezt az eseményt, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élőkre, mivel én úgy gondolom, hogy nagyon kevés figyelmet kapnak. Egy ilyen verseny alkalmával lehetőséget kapnak, hogy megmutassák milyen kitartóak, és hogy mindenre képesek, ugyanúgy mint egészséges társaik. Ez egy remek program nekik, és a csapatom, a segítőink, az ő kísérőik mind azon dolgozunk, hogy ez a nap nekik valóban egy igazi örömfutás, örömsport legyen – mondta el Vlasics Zoltán szervező.

– Már tavaly is hatalmas élmény volt számukra, így azt gondoltuk ezt mindenképp meg kell ismételünk. A versenyt most nem a csónakázó tónál, hanem itt a 63. Bázison rendeztük meg, mivel itt sokkal több akadályt tudtak kipróbálni, sokkal több kis részfeladatot teljesíthettek, így ez egy sokkal jobban helyszín volt nekik. A segítők között ott voltak azok a versenyzők is, akik ma itt csinálták végig az akadályokat, a gyerekek pedig hát ... iszonyatosan élvezték – tette hozzá a szervező.

A fogyatékossággal élők mindent megtettek azért, hogy teljesítsék az akadályokat

Fotó: Dombi Regina

A fogyatékossággal élő gyermekek ezúttal Nagyatádról és a Down Alapítvány budapesti bázishelyeiről érkeztek, az egészen fiatal kis indulók mellett középkorú felnőttek is részt vettek a versenyen. – Én jómagam már 6 éve veszek részt OCR versenyeken és amikor megtudtam, hogy vannak olyan futamok, ahol indítanak versenyeket értelmi fogyatékos embereknek is, akkor nagyon megörültem és azonnal összecsődítettem a kis csapatot. Több versenyen is elindultuk már, amit egytől egyik nagyon élvezték az indulók – mondta el Balogh Diána, a Down Alapítvány munkatársa.

– Ez a verseny nagyon sokat ad nekik, ők ezt nagyon meg akarják csinálni, és teljesen mindegy, hogy ő most mozgássérült, és otthon három lépést sem tesz, itt mindent megtesz azért, hogy ő azt a pályát végigfussa vagy végigmenjen az akadályon. Hihetetlen nagy akaraterő van bennünk, ha valamit nem jól csinálnak meg, képesek visszamenni és újrakezdni. Ez az egész hatalmas erőt ad nekik, hosszú napokra, hónapokra, képesek hosszú ideig erről beszélni és mesélni bárhol járnak – tette hozzá a szakember.