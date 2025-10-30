50 embert csapott be egy 24 éves férfi az interneten, teis bedőltél neki?

A Mátrix Projekt keretében fejezték be a nyomozást egy jászjákóhalmai férfi ellen, derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) csütörtöki tájékoztatójából - a 24 éves férfinek több mint 50 áldozata volt.

A 24 éves férfinek több mint 50 áldozata volt

Apróhirdetés, autóalkatrész, közösségimédia-oldal, áldozat, előleg – közel 900 ezer forintot buktak

Az egyik legnagyobb közösségimédia-oldal apróhirdetései közt árulta nem létező autóalkatrészeit egy 24 éves jászjákóhalmai lakos. A férfi rávette az áldozatait, hogy a vételár előlegét, vagy a postaköltséget elutalják neki, de a terméket soha nem küldte meg, az utalás után pedig elérhetetlenné vált.

A 24 éves férfinek több mint 50 áldozata volt

A feltételezett elkövető 2024 február végétől kezdődően, pár hét leforgása alatt több mint 50 embert ejtett tévedésbe, akiket csaknem 900.000 forinttal károsított meg.

A rendőrök a számlaforgalmi adatokat elemezve felkutatták az ügy áldozatait, a bankszámlát zárolták, a feltételezett elkövetőt pedig csalás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A vizsgálók a nyomozati cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg a Kaposvári Járási Ügyészség részére.

Ne dőljön be senki a csalóknak

Fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetési módszereket és ne dőljön be a csalóknak, ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai a kiberpajzs.hu segítségével óvatosságra intik a vásárlókat!

Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezt fontos észben tartani!

Ha Öntől vásárolnak, akkor legyen gyanús, ha a bankszámlaszámán kívül bármilyen más adatot is kérnek!

Ne tévessze meg, hogy a vásárolni szándékozó egy csomagszállító szolgálat linkjét küldi meg! Ott bizonyosan nem kérik el a személyes és banki adatait!

Ha üzenetben kap átirányító linket, ellenőrizze, hogy nem egy áloldalról van-e szó! Inkább lépjen ki, és vegye fel a szokásos csatornán a kapcsolatot a bankjával!

Soha ne adja ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen, se üzenetben a bankkártyája adatait, a háromjegyű, biztonsági CVC-kódot, a PIN-kódját, illetve netbankja belépési adatait!

Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja Önnek!

Lehetőség szerint mindig utánvéttel fizesse a megrendelt árucikket!

Amennyiben minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de személyesen is bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívó számon.