Álhír

2 órája

Borzasztó rémhír terjed az interneten a Balatonról!

Címkék#Sió-csatorna#zsilip#meder#védelem

Már az Országos Vízügyi Főigazgatóság is megszólalt a magyar tenger ügyében. Álhír terjed az interneten a Balatonról, pedig egy szó sem igaz abból, hogy eresztené bárki is a vizet.

Koszorus Rita

Egy szó sem igaz azokból az álhírekből, hogy vízeresztés van a Balatonon. – A Balatonból az utolsó vízeresztés 2024. április 24-én ért véget, azóta a siófoki zsilipek zárt állapotban vannak, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság közösségi oldalán. Ugyanis félrevezető információk terjednek az interneten, s ezt már a szakemberek sem hagyták szó nélkül. 

a vízeresztés álhír
A zsilip zárva van, álhír terjed a vízeresztésről. Fotó: OVF Facebook

A főigazgatóság a bejegyzésben kiemelte: a Sió-csatorna mintegy 3 kilométeres szakasza Siófok belterületén a siófoki zsilipegyüttesnél kezdődik, majd pedig a Balatonkiliti mederduzzasztónál végződik. A siófoki és a Balatonkiliti műtárgyak által közrefogott szakaszon a nyári időszakban vizet tároznak, ősszel pedig ezt a vizet leengedik. – Ekkor kezdődnek a Sió-csatorna medrének fenntartási és a műtárgyak esetleges hibajavítási munkái. A téli, jeges időszakban a zsilipek védelme, a balesetveszély elkerülése, a meder és a part óvása miatt téli üzemrend érvényes, ezért a Sió-csatorna belterületi szakaszán a medret leürítjük, jelenleg is ez történik, húzták alá. 

Csak álhír, valójában a fáradt vizet engedik le

Vagyis nem kell kétségbeesnie senkinek attól, ha nem lát vizet a siófoki, belterületi szakaszon, mert csak karbantartják a zsilipet és a csatornát. A nyáron itt tározott vizet ilyenkor a balatonkiliti duzzasztón keresztül engedik le, de ez nem a Balaton vize. 

– A víz nem a Balatonból és nem a Sió-zsilipen keresztül érkezik, hanem a Sió-csatorna Siófok város belterületi szakaszának úgynevezett "fáradt", tározott vizének engedéséről van szó a Balatonkiliti műtárgy nyitásával. A víz itt tovább folyhat a Sió-csatornán déli irányba, hangsúlyozta az Országos Vízügyi Főigazgatóság. 

A siófoki vízleeresztő és hajózsilip körüli üzemi terület másfél éve bárki számára bejárható, hangulatos közösségi térré alakult, ahol mindenki meggyőződhet arról, hogy a zsilipek zárva vannak.

 

