Programsorozat

53 perce

Az álhírek ellen a tények bemutatása a leghatásosabb – Kaposváron járt a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád

Kaposváron járt a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád. Az országjáráson az álhírekkel veszik fel a küzdelmet a tények bemutatásával.

Sonline.hu

Az átlagos választópolgár emlékezet csupán fél évre terjed ki, ezért a tájékozottság a legnagyobb ajándék, mert a tájékozatlan ember rosszul dönt – hangzott el a kaposvári Színházparkban, ahol a CÖF-CÖKA Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád tartott fórumot szombaton. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy az embereket közvetlenül és hitelesen tájékoztassa az egyre inkább terjedő álhírekkel szemben.

Az álhírek ellen veszik fel a küzdelmet
Fotó: Lang Róbert

Az álhírek rombolnak, a tények építenek

A folyamatos álhírek lehangoló képet festenek hazánkról, miközben az az igazság, hogy a kormány sikeresen szembeszállt a koronavírussal és az illegális migrációval, megerősítette a munkahelyeket, felújította a kórházakat és intézményeket, növelte a minimálbért és a reálbéreket, és a világon egyedülálló családtámogatási rendszert vezetett be. 
A város fejlődése a kaposváriak kétkezi munkájának és a kormány támogatásának köszönhető, mondta köszöntőjében Szita Károly polgármester, aki szerint hasznos felidézni a tényeket és eredményeket. 

Szita Károly polgármester és Németh Miklós Attila
Fotó: Lang Róbert

– Elbizonytalanítani az embert kétféle módon lehet – említette meg Németh Miklós Attila újságíró, a CÖF kuratóriumi tagja. – Vagy elhallgatják előle az információkat, vagy annyi infót zúdítanak rá, hogy nem tudja, mi a fontos. Ezt az utóbbi korszakot éljük, amikor a közösségi médiában jó és egyben rettenetes, hogy mindenkiről mindent tudunk, még azt is, amire nincs szükségünk. 
Németh Miklós Attila rámutatott, hogy a kormány teljesítette a 2010-es programját, ami munkahelyteremtés, adócsökkentés és a népességfogyás megállítása volt. 

Németh Miklós Attila újságíró
Fotó: Lang Róbert

A kaposvári és zselici embereket érintő statisztikával készült Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője. 10 ezer édesanya járt vagy jár jobban választókerületében az anyák SZJA-mentességével vagy családtámogatásával. Az Otthon Start Programra egy hónap alatt 250 család jelentkezett. 
1300 nő élt a Nők 40 nyugdíjlehetőséggel, és a 20 ezer nyugdíjas a napokban kapja meg a 30 ezer forintos vásárlási utalványt, azután a 47 ezer forintos nyugdíjkiegészítést, a kötelező emeléssel, és februárban a 13. havi nyugdíjjal. 2500 fiatal él a 25 év alattiak adómentességével és 500-an vették fel a munkáshitelt. Részletesen felsorolta a tanárok, orvosok, egészségügyi szakdolgozók béremelését, és a fegyveres testületek hat havi fegyverpénzét.

Gelencsér Attila országgyűlési képviselő
Fotó: Lang Róbert

Ha a kormány folytathatja munkáját, 1000 euró lesz a minimálbér és 1 millió forint az átlagbér. Ezzel szemben a Tisza-adó átlag havi 30 ezer forintot a tanároktól, 23 ezer forintot az ápolóktól, 39 ezer forintot a katonáktól és 264 ezer forintot az orvosoktól, és a többi munkavállaló is rosszul járna. 
– Kaposváron nulla a migránsok, a zavargások, hormonkezelt vagy nemi átalakításon átesett gyermekek száma, és nulla számú katonát vezényeltünk a frontra – mondta Gelencsér Attila. – A teremtés szerinti családmodellben gondolkodunk, nem nyomjuk el a nemzetiségeket, nem emeljük fel az LMBTQ-lobbit, és nem lesznek megszorítások – ha a kormány folytathatja a munkáját.  

Folyami polgárnaszád – Civil Összefogás Fórum Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

 A szónoklatokat a Kormorán együttes előadása színesítette.

 

