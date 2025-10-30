Ennyit kereshetsz, ha karácsonyi alkalmi munkát vállalsz

Az év végi időszak – Black Friday, Mikulás, karácsony és újév – mindig fokozott keresletet generál a munkaerőpiacon, különösen a szezonális és alkalmi munkák terén. A fokozott kereslet nem csak a munkáltatóknak, de az alkalmi munkavállalóknak is egy mozgalmas időszak. A jogszabály szerint óránként bruttó 1672 forintot lehet keresni, de ebben az időszakban akár elérheti a bruttó 2000 forintot is, vagy akár még többet a fizetés.

Alkalmi munka lehetőségek megnőnek karácsonykor.

Fotó: Lang Róbert

– Az a tapasztalatunk, hogy az eseti, szezonális, beugró munkák díjazása mindig 10-20%-kal magasabb, mint a fix állandó munkáké. A szövetkezeti foglalkoztatásban – így a diák és nyugdíjas munkáink esetében is – az órabér jelenti az elszámolás alapját. Mivel a szezonális alkalmi munka gyakran határozott időhöz kötött (például 3-4 napos vagy pár hetes), és a diák- vagy nyugdíjas szövetkezetek mindig feltüntetik az órabéreket az álláshirdetésekben, a dolgozó fiatal vagy nyugdíjas sok esetben előre tudja, hogy milyen fizetésre számíthat – mondta Göbl Róbert a Mind-Diák Szövetkezet vezetője.

Különleges munkakörök is nyílnak

A kereskedelem, turizmus és logisztika területén a „karácsonyi hajrá” miatt a bevásárlóközpontok, üzletek, webshopok és vendéglátóhelyek intenzíven keresik a munkaerőt. A leggyakoribb pozíciók közé tartoznak az árufeltöltő, pénztáros, áru-összekészítési feladatok, de különleges munkakörök is akadnak, például ajándékcsomagolás, fenyőfa-árusítás vagy rendezvényeken, bevásárlóközpontokban végzett hostess feladatok.

Fotó: Lang Róbert

Az alkalmi munka egy jó megoldás lehet a diákoknak

Az egyes szektorok résztvevői, nagy multi üzletláncok elkezdenek tudatosan felkészülni a munkaerő biztosítására az ünnepi időszakban. A tendencia azt mutatja hogy kezd kitolódni az alkalmi munkaerő keresése már az őszi hónapokra.

A rövid távú, szezonális munkák előnye, hogy a diákok a téli szünidő idején könnyen tudnak beosztani több szabadidőt, míg a nyugdíjasoknak a rugalmas munkavégzés biztosítja, hogy a karácsonyi időszakban kiegészítő jövedelemhez jussanak.