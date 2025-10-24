október 24., péntek

Utat tör a tehetség

Alkotás és kreativitás Lengyeltótiban - új szakkör indult

Lengyeltótiban második alkalommal rendeztek szalmafonás és makramé középhaladó szakkört, ahol a résztvevők gyönyörű kulcstartókat és felakasztható gyertyatartókat készítettek.

Molnár Dániel

Lengyeltótiban a jelentkezők szalmafonás és makramé középhaladó szakkörben alkothatnak. A szalmafonásra várók még az elmélettel ismerkedtek, mivel az alapanyagok késve érkeztek. A makramé középhaladó műhelyben viszont már igazi alkotások születtek: az első foglalkozáson kulcstartók, a másodikon felakasztható gyertyatartók készültek, mind csodaszépek lettek — írta a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház Facebook bejegyzésében.

Makramé szakkör Lengyeltótiba
 Fotó: Facebook

Az idei szakkör Lengyeltótiban remek hangulatban zajlott, a résztvevők lelkesedése és kreativitása pedig inspiráló. A kreatív tevékenység nemcsak szórakoztató, de segít fejleszteni a kézügyességet, ráadásul jó móka, miközben valami szépet hoznak létre.

 

