Új állami lakásfelújítási támogatás érkezik – milliókat kaphatnak a családok, de még várni kell rá

Az új állami lakásfelújítási támogatás bevezetése várhatóan 2025 október közepére vagy végére esedékes. A kormány célja, hogy a lakásfelújításokhoz könnyen hozzáférhető, kedvező feltételek mellett nyújtson segítséget a családoknak. A program részletei még kidolgozás alatt állnak, de már most ismertek az alapvető irányvonalak.

Számos otthon megújulhat az új állami lakásfelújítási program keretében. Fotó: MW

–Nagyon várom az új lehetőséget, és érdekelnek nagyon a részletek. Az előző lakás felújítási programban mi már részt vettünk, de szükség van még további modernizálásokra, a fűtés rendszerünket és a nyílászáróinkat illetően és most újra belevágnánk – mondta Tóth Katalin, kaposvári lakos.

A tervezett támogatás hasonló konstrukcióval rendelkezik, mint az Otthon Start fix 3%-os lakáshitel. Ez azt jelenti, hogy a felújításhoz szükséges összeg egy része vissza nem térítendő támogatás formájában érkezik, míg a fennmaradó rész kedvező kamatozású hitelként vehető igénybe. A becslések szerint a teljes igényelhető összeg körülbelül 15 millió forint lehet, ami elegendő fedezetet biztosíthat egy átlagos családi ház energetikai és esztétikai felújítására.

A program célja, hogy egyszerűsítse az igénylés és a felhasználás folyamatát, csökkentve a bürokratikus terheket. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti és stratégiai államtitkára, Dr. Panyi Miklós elmondta, hogy a következő hetekben várható döntés a támogatásról, és ha pozitív döntés születik, akkor egy felkészülési időszakra is szükség lesz, hogy a program zökkenőmentesen elindulhasson.

Más állami lakásfelújítási támogatások is elérhetőek

A lakásfelújítási támogatás mellett jelenleg több más állami támogatás is elérhető otthonfelújításra. Ezek közé tartozik például a közszolgálatban dolgozóknak szóló lakástámogatás, amely évente 1 millió forintot biztosít számukra. A jogosultak köre még kidolgozás alatt áll, de várhatóan orvosok, ápolók, rendőrök, tanárok, katonák és más köztisztviselők is részesülhetnek belőle.

A kormány célja, hogy a különböző támogatási formák összevonhatók legyenek, így a családok számára még kedvezőbb feltételek mellett valósulhassanak meg a felújítások. A lakásfelújítási program részleteiről és a jogosultsági feltételekről a hivatalos kormányzati kommunikációban várható további tájékoztatás.