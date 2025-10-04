1 órája
Új állami lakásfelújítási támogatás érkezik – milliókat kaphatnak a családok, de még várni kell rá
Már csak néhány hetet kell várni, és elindulhat a kormány új támogatási programja, amely sok család számára teheti elérhetővé a régen tervezett felújításokat. Az állami lakásfelújítási támogatás akár több millió forintos segítséget is jelenthet, miközben a bürokráciát egyszerűsítenék és kedvező hitellel egészítenék ki a támogatást.
Az új állami lakásfelújítási támogatás bevezetése várhatóan 2025 október közepére vagy végére esedékes. A kormány célja, hogy a lakásfelújításokhoz könnyen hozzáférhető, kedvező feltételek mellett nyújtson segítséget a családoknak. A program részletei még kidolgozás alatt állnak, de már most ismertek az alapvető irányvonalak.
–Nagyon várom az új lehetőséget, és érdekelnek nagyon a részletek. Az előző lakás felújítási programban mi már részt vettünk, de szükség van még további modernizálásokra, a fűtés rendszerünket és a nyílászáróinkat illetően és most újra belevágnánk – mondta Tóth Katalin, kaposvári lakos.
A tervezett támogatás hasonló konstrukcióval rendelkezik, mint az Otthon Start fix 3%-os lakáshitel. Ez azt jelenti, hogy a felújításhoz szükséges összeg egy része vissza nem térítendő támogatás formájában érkezik, míg a fennmaradó rész kedvező kamatozású hitelként vehető igénybe. A becslések szerint a teljes igényelhető összeg körülbelül 15 millió forint lehet, ami elegendő fedezetet biztosíthat egy átlagos családi ház energetikai és esztétikai felújítására.
A program célja, hogy egyszerűsítse az igénylés és a felhasználás folyamatát, csökkentve a bürokratikus terheket. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti és stratégiai államtitkára, Dr. Panyi Miklós elmondta, hogy a következő hetekben várható döntés a támogatásról, és ha pozitív döntés születik, akkor egy felkészülési időszakra is szükség lesz, hogy a program zökkenőmentesen elindulhasson.
Más állami lakásfelújítási támogatások is elérhetőek
A lakásfelújítási támogatás mellett jelenleg több más állami támogatás is elérhető otthonfelújításra. Ezek közé tartozik például a közszolgálatban dolgozóknak szóló lakástámogatás, amely évente 1 millió forintot biztosít számukra. A jogosultak köre még kidolgozás alatt áll, de várhatóan orvosok, ápolók, rendőrök, tanárok, katonák és más köztisztviselők is részesülhetnek belőle.
A kormány célja, hogy a különböző támogatási formák összevonhatók legyenek, így a családok számára még kedvezőbb feltételek mellett valósulhassanak meg a felújítások. A lakásfelújítási program részleteiről és a jogosultsági feltételekről a hivatalos kormányzati kommunikációban várható további tájékoztatás.