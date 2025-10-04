Új állami lakásfelújítási támogatás érkezik – milliókat kaphatnak a családok, de még várni kell rá

október 4., szombat

Már csak néhány hetet kell várni, és elindulhat a kormány új támogatási programja, amely sok család számára teheti elérhetővé a régen tervezett felújításokat. Az állami lakásfelújítási támogatás akár több millió forintos segítséget is jelenthet, miközben a bürokráciát egyszerűsítenék és kedvező hitellel egészítenék ki a támogatást.

Fotó: Bencsik Adam

Az új állami lakásfelújítási támogatás bevezetése várhatóan 2025 október közepére vagy végére esedékes. A kormány célja, hogy a lakásfelújításokhoz könnyen hozzáférhető, kedvező feltételek mellett nyújtson segítséget a családoknak. A program részletei még kidolgozás alatt állnak, de már most ismertek az alapvető irányvonalak.

Számos otthon megújulhat az új állami lakásfelújítási program keretében
Számos otthon megújulhat az új állami lakásfelújítási program keretében. Fotó: MW

–Nagyon várom az új lehetőséget, és érdekelnek nagyon a részletek. Az előző lakás felújítási programban mi már részt vettünk, de szükség van még további modernizálásokra, a fűtés rendszerünket és a nyílászáróinkat illetően és most újra belevágnánk – mondta Tóth Katalin, kaposvári lakos.

A tervezett támogatás hasonló konstrukcióval rendelkezik, mint az Otthon Start fix 3%-os lakáshitel. Ez azt jelenti, hogy a felújításhoz szükséges összeg egy része vissza nem térítendő támogatás formájában érkezik, míg a fennmaradó rész kedvező kamatozású hitelként vehető igénybe. A becslések szerint a teljes igényelhető összeg körülbelül 15 millió forint lehet, ami elegendő fedezetet biztosíthat egy átlagos családi ház energetikai és esztétikai felújítására.

A program célja, hogy egyszerűsítse az igénylés és a felhasználás folyamatát, csökkentve a bürokratikus terheket. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti és stratégiai államtitkára, Dr. Panyi Miklós elmondta, hogy a következő hetekben várható döntés a támogatásról, és ha pozitív döntés születik, akkor egy felkészülési időszakra is szükség lesz, hogy a program zökkenőmentesen elindulhasson.

Más állami lakásfelújítási támogatások is elérhetőek

A lakásfelújítási támogatás mellett jelenleg több más állami támogatás is elérhető otthonfelújításra. Ezek közé tartozik például a közszolgálatban dolgozóknak szóló lakástámogatás, amely évente 1 millió forintot biztosít számukra. A jogosultak köre még kidolgozás alatt áll, de várhatóan orvosok, ápolók, rendőrök, tanárok, katonák és más köztisztviselők is részesülhetnek belőle.

A kormány célja, hogy a különböző támogatási formák összevonhatók legyenek, így a családok számára még kedvezőbb feltételek mellett valósulhassanak meg a felújítások. A lakásfelújítási program részleteiről és a jogosultsági feltételekről a hivatalos kormányzati kommunikációban várható további tájékoztatás.

 

