Sokkoló: Légpuskával lőtték meg a macskát, a gazdi nem hagyja annyiban a dolgot

Sokkoló eset történt a napokban: egy nagyatádi lakos a „Nagyatádi kibeszélő” közösségi csoportban számolt be róla, hogy valaki légpuskával meglőtte az egyik macskáját. A sérülés súlyos volt, a lövedéket az állatorvosnak kellett eltávolítania a cica gerincének közeléből. A gazda hangsúlyozta, nem hagyja szó nélkül a bántalmazást, és felhívta a környékbeliek figyelmét: az eset valószínűleg lakott területen belül, egy gyümölcsösben történt, ahol a házak szorosan egymás mellett állnak.

Egy ártatlan állat esett áldozatul légpuskás támadásnak

A tulajdonos minden követ megmozgat, hogy kiderítse az elkövető kilétét, és segítséget kér: aki hallott vagy látott bármit, jelentkezzen!

Megkeresésünkre a férfi elmondta, hogy a cica azóta már jól van, az állatorvosi kezelés sikeresnek bizonyult.

Állatok jogai: álljunk ki a védelmükért

Sajnálatos módon az állatok elleni erőszak, bántalmazás és elhanyagolás továbbra is jelen van a mindennapokban, pedig az ilyen cselekedetek nem csupán etikailag elítélendők, hanem jogilag is szigorúan büntetendők. Hazánkban az állatkínzás a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül, ami azt jelenti, hogy az elkövető akár börtönbüntetést is kaphat. Az állatkínzás széles skálán mozoghat: fizikai bántalmazástól, mérgezéstől kezdve az éheztetésen át az állat alapvető szükségleteinek folyamatos figyelmen kívül hagyásáig.

A társadalom felelőssége kulcsfontosságú. A közösség ébersége és a bejelentési hajlandóság jelentősen növeli annak esélyét, hogy az elkövetők ne kerülhessék el a felelősségre vonást. Emellett az állatvédő szervezetek hangsúlyozzák, hogy minden eset komoly figyelmet igényel: a megfelelő dokumentáció és a hatóságokkal való együttműködés döntő lehet az igazságszolgáltatásban.