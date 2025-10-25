Brutális körülmények közül, rendőri segítséggel mentették ki a csontsovány kaposvári rottweiler kutyákat - FOTÓ, VIDEÓ

Az állatvédelem világában sajnos egyre gyakrabban találkozunk elhagyott, kidobott vagy sanyarú körülmények között tartott állatokkal. A történet rávilágít arra, hogy sajnos nem minden kutyának adatik meg a boldog, gondtalan családi légkör. Marák Szabolcs civil állatmentőként tevékenykedik január óta, és szilveszter óta rengeteg kutyát mentett. Eleinte csak az utcáról hozta haza az állatokat, mára azonban már a rossz körülmények között tartott házakból is menti a rászoruló kutyákat. Egyre többen keresték meg, és híre gyorsan elterjedt.

Állatok sorsa a tét: kaposvári férfi mentett kutyákat

Egy újabb állatmentés

Szabolcs elmondta, hogy korábban a francia bulldog miatt írtak neki a tulajdonosok. A korábbi üzenetváltás során még nem tudta felmérni a kutyák állapotát, a kapott fotókon csak az állatok feje látszott, így nem derült ki, hogy mennyire soványak. Később újra értesítették: ha nem ad nekik enni, a kutyákat az utcára fogják kirakni. Ekkor kiment a helyszínre, és már az első pillanatokban sokkolta, amit látott.

Szinte felakasztva találta a kutyát, aki az eltört szennyvízcsőből kifolyó piszkos vízben töltötte mindennapjait. A körülmények undorítóak voltak, és azonnali beavatkozást igényeltek.

– A mostani mentés különösen megrázó volt, a rottweilerek rendkívül sovány állapotban voltak. Egyszerűen undorító volt, ahogy ott tartották őket. Hiányzik róluk körülbelül 40 kiló. Reménykedem benne, hogy nem lesz belső baja az állatoknak a múltbeli körülmények miatt – tette hozzá.