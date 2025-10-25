34 perce
Brutális körülmények közül, rendőri segítséggel mentették ki a csontsovány kaposvári rottweiler kutyákat - FOTÓ, VIDEÓ
Az állatmentés gyakran vegyes érzelmeket kelt: egyszerre szomorú és megnyugtató. Szombat délelőtt Kaposvár egyik utcájában Marák Szabolcs, civil állatmentő, ismét kutyákat mentett meg a szenvedéstől. Egy olyan házhoz érkezett, ahol a rottweilereket embertelen állapotok között tartották.
Az állatvédelem világában sajnos egyre gyakrabban találkozunk elhagyott, kidobott vagy sanyarú körülmények között tartott állatokkal. A történet rávilágít arra, hogy sajnos nem minden kutyának adatik meg a boldog, gondtalan családi légkör. Marák Szabolcs civil állatmentőként tevékenykedik január óta, és szilveszter óta rengeteg kutyát mentett. Eleinte csak az utcáról hozta haza az állatokat, mára azonban már a rossz körülmények között tartott házakból is menti a rászoruló kutyákat. Egyre többen keresték meg, és híre gyorsan elterjedt.
Egy újabb állatmentés
Szabolcs elmondta, hogy korábban a francia bulldog miatt írtak neki a tulajdonosok. A korábbi üzenetváltás során még nem tudta felmérni a kutyák állapotát, a kapott fotókon csak az állatok feje látszott, így nem derült ki, hogy mennyire soványak. Később újra értesítették: ha nem ad nekik enni, a kutyákat az utcára fogják kirakni. Ekkor kiment a helyszínre, és már az első pillanatokban sokkolta, amit látott.
Szinte felakasztva találta a kutyát, aki az eltört szennyvízcsőből kifolyó piszkos vízben töltötte mindennapjait. A körülmények undorítóak voltak, és azonnali beavatkozást igényeltek.
– A mostani mentés különösen megrázó volt, a rottweilerek rendkívül sovány állapotban voltak. Egyszerűen undorító volt, ahogy ott tartották őket. Hiányzik róluk körülbelül 40 kiló. Reménykedem benne, hogy nem lesz belső baja az állatoknak a múltbeli körülmények miatt – tette hozzá.
Embertelen körülmények között tartották a rottweilereket KaposváronFotók: Lang Róbert
Szabolcs minden állatot saját költségén ment meg, és ő gondoskodik róla, hogy mindegyiknek új gazdát találjon. Minden kutyát oltással és chippel ad tovább. Sok ember talán nem is gondolná, mennyire megterhelő ez, nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is. A mentésekre eddig több mint 4 millió forintot fordított. Mindezt a kutyákért teszi, ám mostanra úgy érzi, sokan kihasználják jó szívét.
A mentett kutyákat a hatósági állatorvos vizsgálja, hogy felmérjék egészségi állapotukat. Az ügy további körülményeiről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás. A kutyák már biztonságban vannak, és megvan a szerető családjuk is, ahol boldog élet vár rájuk.