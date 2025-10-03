1 órája
Három óvodás mentette meg Brúnót
Pénteken interaktív előadást és bemutatót tartottak az Együd Árpád Kulturális Központban Kaposváron. A programot a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezte, közreműködött többek között a SEFAG Zrt., a Bőszénfai Szarvasfarm és a Kaposvári Cica Menedék is Az Állatok Világnapja alkalmából.
Fotó: Lang Róbert
A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartottak pénteken az Együd Árpád Kulturális Központban: 9 és 10 órakor is gyermekek töltötték meg a nézőteret. A látványos és izgalmas programba a kicsiket is bevonták: részt vehettek egy kutyamentésben, találkozhattak állatokkal.
A rendezvényen Tompos Gábor tűzoltó alezredes köszöntötte a gyerekeket, akik lelkesen vetették bele magukat az állatmentés rejtelmeibe. A program során az is kiderült, hogy meglepően sok kicsi pontosan tudta, hogy melyik számot kell tárcsázni, ha baj van.
Az előadások célja az volt, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt megismerhessék az állatvilág sokszínűségét és a felelős állattartás fontosságát. A tűzoltók különleges állatmentéseikről meséltek, és látványos mentési bemutatóval készültek: a gyerekeket is bevonták a kutyamentés szimulációjába, amit nagy lelkesedéssel fogadtak.
Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a „Minden élet számít” kezdeményezést hét évvel ezelőtt indították el, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az állatmentés fontosságára és a bajba jutott állatok védelmére. Bár az évek során kismértékben csökkent az ilyen esetek száma, még mindig nem beszélhetünk megnyugtató tendenciáról, ezért minden évben megszervezik az eseményt.
Kiemelte, hogy idén a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mellett a SEFAG Zrt., a Bőszénfai Szarvasfarm és a Kaposvári Cica Menedék is csatlakozott a programhoz. A szóvivő elmondta, hogy a nagy érdeklődés miatt két, azonos tartalmú előadást tartottak 9 és 10 órakor, hiszen közel ötszáz óvodás és iskolás jelentkezett a programra. Hozzátette: a rendezvényen a gyerekek megismerhették az állatok helyes tartásának és védelmének alapjait. Felhívták a figyelmet például arra, hogy a családi házaknál a kutakat és emésztőgödröket biztonságosan le kell fedni, hiszen sok állat esik ezekbe. Szó esett a helyes etetésről is, valamint arról, hogyan lehet megelőzni a baleseteket. Az előadás interaktív volt: a gyerekeket is bevonták egy kutyamentés szimulációjába, kisfilmeket vetítettek, majd a végén egy játékos sorsoláson vehettek részt. A Bőszénfai Szarvasfarm egy családi belépőt ajánlott fel nyereményként, a gyerekek pedig mielőtt elhagyták az előadótermet, közösen ígéretet tettek arra, hogy „jó gazdik” lesznek.
97 cica él jelenleg a Kaposvári Cica Menedéknél
Szabó Csiszár Lívia, a Kaposvári Cica Menedék önkéntese elmondta, hogy az egyesület már 12 éve működik Kaposváron. Ha olyan helyzet adódik, amelyhez speciális segítségre van szükség, bátran hívják a tűzoltókat – és ők mindig azonnal a segítségükre sietnek. A menhely a Malom utca 7. szám alatt működik, jelenleg 97 cicáról gondoskodnak. Vannak közöttük olyan állandó lakók is, akik betegségük vagy különleges gondozási igényük miatt nem örökbe adhatók, így náluk maradnak élethosszig.
Az önkéntes mesélt arról is, hogy a cicáknak gyakran a megtalálási hely vagy a befogadó nevének kezdőbetűje alapján adnak nevet – így kapta például az egyik bemutatott cica, Nándi is így kapta a nevét. Nándi igazi színész, aki különösen szeret rendezvényeken szerepelni, viszont nem örökbefogadható, ugyanis laphámrákos; így a Menedék nem tudja felvázolni az esetleges örökbefogadónak a felmerülő költségeket és jövőbeli problémákat.
Az egyesület évente mintegy 130 cicát ad örökbe, köztük fiatalabb és idősebb állatokat egyaránt. Volt már arra is példa, hogy valaki kifejezetten a legidősebb cicát szerette volna örökbe fogadni – a menhely pedig mindig igyekszik teljesíteni az ilyen megható kéréseket is.
- Az előadások végén a résztvevők testközelből találkozhattak állatokkal is: megsimogathattak két Bőszénfáról érkezett tengerimalacot és két nyulat, valamint a Kaposvári Cica Menedék két barátságos cicáját is megismerhették. A program hatalmas sikert aratott, a gyerekek élményekkel telve tértek vissza az iskolákba és óvodákba.