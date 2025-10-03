A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartottak pénteken az Együd Árpád Kulturális Központban: 9 és 10 órakor is gyermekek töltötték meg a nézőteret. A látványos és izgalmas programba a kicsiket is bevonták: részt vehettek egy kutyamentésben, találkozhattak állatokkal.

Az állatmentés is interaktív volt, ügyesen teljesítettek a kicsik Fotó: Lang Róbert

Három óvodás mentette meg Brúnót, a plüsskutyát az Állatok Világnapja alkalmából

A rendezvényt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezi, közreműködik többek között a SEFAG Zrt., a Bőszénfai Szarvasfarm és a Kaposvári Cica Menedék.

A rendezvényen Tompos Gábor tűzoltó alezredes köszöntötte a gyerekeket, akik lelkesen vetették bele magukat az állatmentés rejtelmeibe. A program során az is kiderült, hogy meglepően sok kicsi pontosan tudta, hogy melyik számot kell tárcsázni, ha baj van.

Az előadások célja az volt, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt megismerhessék az állatvilág sokszínűségét és a felelős állattartás fontosságát. A tűzoltók különleges állatmentéseikről meséltek, és látványos mentési bemutatóval készültek: a gyerekeket is bevonták a kutyamentés szimulációjába, amit nagy lelkesedéssel fogadtak.

Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a „Minden élet számít” kezdeményezést hét évvel ezelőtt indították el, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az állatmentés fontosságára és a bajba jutott állatok védelmére. Bár az évek során kismértékben csökkent az ilyen esetek száma, még mindig nem beszélhetünk megnyugtató tendenciáról, ezért minden évben megszervezik az eseményt.

Kiemelte, hogy idén a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mellett a SEFAG Zrt., a Bőszénfai Szarvasfarm és a Kaposvári Cica Menedék is csatlakozott a programhoz. A szóvivő elmondta, hogy a nagy érdeklődés miatt két, azonos tartalmú előadást tartottak 9 és 10 órakor, hiszen közel ötszáz óvodás és iskolás jelentkezett a programra. Hozzátette: a rendezvényen a gyerekek megismerhették az állatok helyes tartásának és védelmének alapjait. Felhívták a figyelmet például arra, hogy a családi házaknál a kutakat és emésztőgödröket biztonságosan le kell fedni, hiszen sok állat esik ezekbe. Szó esett a helyes etetésről is, valamint arról, hogyan lehet megelőzni a baleseteket. Az előadás interaktív volt: a gyerekeket is bevonták egy kutyamentés szimulációjába, kisfilmeket vetítettek, majd a végén egy játékos sorsoláson vehettek részt. A Bőszénfai Szarvasfarm egy családi belépőt ajánlott fel nyereményként, a gyerekek pedig mielőtt elhagyták az előadótermet, közösen ígéretet tettek arra, hogy „jó gazdik” lesznek.