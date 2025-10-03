Új mérföldkő a Kutyatár életében, megvalósult az állatorvosi szoba a telepen

Sok változás történt az elmúlt időszakban a telepen, a csapat pedig folyamatosan dolgozik azon, hogy jobb körülményeket teremtsen a mentett állatok számára. A Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület, tavaly 10 millió forintos pályázatot nyújtottak be, amelyből ivartalanítási programot, új ólakat és egy saját állatorvosi helyiséget terveztek kialakítani. Azonban a megítélt támogatás végül csak 3,3 millió forint lett.

Állatorvosi szoba került kialakításra a menhelyen

Új állatorvosi szoba segíti a Kutyatár lakóit

A kaposvári állatmenhely csapata ennek ellenére nem mondott le a legfontosabb céljáról – az állatorvosi szoba megvalósításáról –, és továbbra is nagy álmokat dédelget: hosszú távon szeretnék, ha ez a helyiség Közép-Európa egyik legjobban felszerelt telepi állatorvosi rendelőjévé válna.

– Ezt a fejlesztést eredetileg egy pályázatból szerettük volna megvalósítani, de sajnos jóval kevesebb támogatást kaptunk, mint amennyire szükség lett volna – mondta Boncz Edit, a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke.

Az állatorvosi helyiség megvásárlása így csak saját forrásaink kiegészítésével vált lehetővé. A konténer egy ideig berendezetlenül állt, mostanra azonban el tudtuk kezdeni a kialakítását, berendezését. Természetesen még sok minden hiányzik – például a víz bevezetése és különböző felszerelések beszerzése –, de elindultunk.

Jobb körülmények kezdődnek az ellátásra szoruló kutyáknak

A telep állandó helyhiánnyal küzd, a jelenlegi területet gyakorlatilag kinőtték. Tervben van, hogy egy ígért, nagyobb területre költöznek.

– Ez az új helyiség egy 24 négyzetméteres, összeépített, egyedi méretű dupla konténer. Óriási segítség számunkra, hiszen az állatorvosunk eddig gyakran a szabad ég alatt, a betonon végezte az alapvető kezeléseket. Az új orvosi szobában végre lehetőség nyílik vérvételre, sebkezelésre, varratszedésre, de akár műtétek utáni lábadoztatásra vagy infúziós kezelésekre is. Nem kell minden esetben elszállítani az állatokat egy másik rendelőbe – időben és költségben is hatalmas megtakarítás ez számunkra – tette hozzá.

Az állatorvosi szoba ötlete már évekkel ezelőtt felmerült, ám eddig nem álltak rendelkezésre a megvalósításhoz szükséges források. A mostani előrelépés a közösség támogatása nélkül elképzelhetetlen lett volna. Az állatvédő csapat ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik bizalmat szavaztak nekik – gyakran anélkül, hogy pontosan tudták volna, mire adakoznak. Ez a bizalom mára kézzelfogható eredményt hozott. Aki szeretné támogatni a további munkát, itt csatlakozhat.