Ennyibe fájhat egy álomkonyha, mutatjuk, hogy a mestermunka vagy a legózható bolti bútor éri- e meg jobban?
A háziasszonyok – ha éppen nem mosnak vagy takarítanak – főzőcskéznek a családnak. Ezt pedig szívesebben teszik az álomkonyhájukban, már ha futja rá nekik – mutatjuk mibe fáj ma egy konyha Somogyban.
Az álomkonyha nem éppen megúszos dolog, de a szaki szerint egy életre szól
Fotó: Karnok Csaba
A 3 %-os lakáshitel sokakban indította be a lakásvásárlási ingerenciát, így lehet járkálni a szakemberek után és kideríteni, vajon mivel járunk jobban. Az álomkonyha mestermunka legyen vagy bátran alapozhatunk a nagy bútoráruházak legó termékeire? Utánajártunk, mennyi az annyi.
Álomkonyha okosan – mestertől vagy a bútoráruházból válasszunk?
Az egyik legfontosabb kérdés: meddig ér a takaró, avagy mennyi pénzből kell gazdálkodnunk. Ez az, ami mindent meghatároz. – Én azt gondolom, ha az embernek módja és lehetősége van rá, akkor terveztessen. Mondom ezt úgy, hogy asztalosként persze nekem ez a legjobb, de a tapasztalásaim is ezt támasztják alá. Egy egyedileg megtervezett bútornál minden oda kerül, ahova szeretnénk, hogy kerüljön – mondta el Papp Bence, Barcsról származó asztalos.
– Ami még az asztalos által elkészített konyha mellett szól, az a megbízhatóság és az alaposság. Precíz munkával én is igyekszem mindent úgy megvalósítani, ahogy azt a megrendelő kérte. Árban nyilván magasabb értékkel kell számolni, mint egy áruházi bútor esetén, de nekem nincs kiszállítási és összeszerelési költségem. Nyilván van egy tól-ig határ, de mondjuk egy 8 négyzetméteres konyhabútor elkészítéséhez panellakásban, egyedi tervezéssel körülbelül 400 000 forintos munkadíjjal lehet számolni. Sok befolyásoló tényező van, nyilván sokat számít, mennyire van tele extrákkal egy terv, de azért nagyjából így kell kalkulálni – tette hozzá az asztalos.
Az alapanyag árak az egekben
Az elmúlt két-három évben az egekbe szöktek a bútorlapok árai, 18 és 30 % közé tehető a drágulás nyilván típustól és márkától függően. Ezt nem csak az egyedi bútortervezés alapján lehet észrevenni, ha az ember körbe jár pár nagyobb bútoráruházat, egyből láthatja a drágulást.
A Trade Magazin adatai szerint a magyar bútorpiacon 2022 óta jelentős áremelkedés volt tapasztalható. Például a konyhai szekrények ára azóta 18,1%-kal nőtt, melynek hátterében az alapanyagárak, a szállításai és logisztikai költségek, illetve a design, az extra profilok is mind növelik az árakat.
Ha egy munkalap vagy bútorlap ára mondjuk 2022-ben 20 000-30 000 Ft/négyzetméter körül volt (ez csak példa), akkor 2024-re vagy 2025-re ez akár 25-40%-kal magasabb lehet, különösen ha magasabb minőségről, vastagabb, különleges felületű lapról van szó.
Hol mennyibe kerül az álomkonyha?
– Én nemrégiben terveztettem egy konyhát egy barcsi asztalossal. Nagy extra kéréseim nem voltak, de azért az anyagválasztásban igyekeztem modern, szép dolgokat választani. 8 négyzetméteres a konyhám, az asztalos a konyhabútorra és a szerelvényekre körülbelül 1 145 000 forintot számolt ki, és ehhez jön még a közel 400 000 forintos munkadíj. Elmentem két nagyobb bútoráruházba Pécsre, ahol szintén körbenéztem, és nem kaptam jobb ajánlatot, Többféle megoldással is találkozott a bútoráruházakban és számoltatott is egyet.
- Egyedileg tervezett konyhabútorok: ezek a legdrágábbak egy bútoráruházban. Ugyanúgy tervező segítségével minden egyes elemet oda tervezhet az ember, ahova szeretné. Egyedi bútor és munkalapok, aminek el is kérik az árát. Egy körülbelül 8 négyzetméteres konyhára való egyedileg elkészített bútor vasalatokkal 1 700 000 forint volt.
- Kombinálható konyhabútor: egy köztes megoldásnak is nevezik, itt a bútorelemek variálhatók annyiban, hogy lehet elvenni, hozzátenni, duplázni, de maga a bútor mérete nem variálható, és általában ezek a kombinálható darabok is kötöttek anyag és színhasználatban. A fent említett konyhabútor esetén körülbelül 900 000 forintra jön ki a bútor vasalattal.
- Kész konyhabútorok: ezek a legolcsóbbak, de nem variálhatóak, kész színekben és anyagokban választható, tehát nagyon kötöttek. Ezeket már 350 -450 000 forint értékben lehet megvásárolni.
És itt még nem állnak meg a költségek. Ha az embernek nincs akkora szerencséje, hogy nagyvárosban lakjon, akkor kiszállítással kéri a bútort, ami mondjuk 60 kilométer esetén 62 000 forint, és jön még a bútor összereszelési költség is – az egyedileg tervezettek esetében – ami 179 000 forint volt a vizsgált bútoráruházban. Szóval, lehet osztani és szorozni, hogy is jövünk ki jobban?