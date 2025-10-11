Ennyibe fájhat egy álomkonyha, mutatjuk, hogy a mestermunka vagy a legózható bolti bútor éri- e meg jobban?

A 3 %-os lakáshitel sokakban indította be a lakásvásárlási ingerenciát, így lehet járkálni a szakemberek után és kideríteni, vajon mivel járunk jobban. Az álomkonyha mestermunka legyen vagy bátran alapozhatunk a nagy bútoráruházak legó termékeire? Utánajártunk, mennyi az annyi.

Álomkonyha esetén mélyen a zsebbe kell nyúlni, de sokak szerint megéri

Fotó: Unger Tamás

Álomkonyha okosan – mestertől vagy a bútoráruházból válasszunk?

Az egyik legfontosabb kérdés: meddig ér a takaró, avagy mennyi pénzből kell gazdálkodnunk. Ez az, ami mindent meghatároz. – Én azt gondolom, ha az embernek módja és lehetősége van rá, akkor terveztessen. Mondom ezt úgy, hogy asztalosként persze nekem ez a legjobb, de a tapasztalásaim is ezt támasztják alá. Egy egyedileg megtervezett bútornál minden oda kerül, ahova szeretnénk, hogy kerüljön – mondta el Papp Bence, Barcsról származó asztalos.

– Ami még az asztalos által elkészített konyha mellett szól, az a megbízhatóság és az alaposság. Precíz munkával én is igyekszem mindent úgy megvalósítani, ahogy azt a megrendelő kérte. Árban nyilván magasabb értékkel kell számolni, mint egy áruházi bútor esetén, de nekem nincs kiszállítási és összeszerelési költségem. Nyilván van egy tól-ig határ, de mondjuk egy 8 négyzetméteres konyhabútor elkészítéséhez panellakásban, egyedi tervezéssel körülbelül 400 000 forintos munkadíjjal lehet számolni. Sok befolyásoló tényező van, nyilván sokat számít, mennyire van tele extrákkal egy terv, de azért nagyjából így kell kalkulálni – tette hozzá az asztalos.

A egyedileg tervezett bútorok a legdrágábbak a piacon, ennél lehet olcsóbbat is találni – kérdés a minőség

Fotó: Darabos György

Az alapanyag árak az egekben

Az elmúlt két-három évben az egekbe szöktek a bútorlapok árai, 18 és 30 % közé tehető a drágulás nyilván típustól és márkától függően. Ezt nem csak az egyedi bútortervezés alapján lehet észrevenni, ha az ember körbe jár pár nagyobb bútoráruházat, egyből láthatja a drágulást.

A Trade Magazin adatai szerint a magyar bútorpiacon 2022 óta jelentős áremelkedés volt tapasztalható. Például a konyhai szekrények ára azóta 18,1%-kal nőtt, melynek hátterében az alapanyagárak, a szállításai és logisztikai költségek, illetve a design, az extra profilok is mind növelik az árakat.