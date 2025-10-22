Éjszakai találkozás önmagunkkal: az alvás tükör arról, kik vagyunk valójában

Az éjszaka nem csupán az álmok színhelye — sokkal több, válaszokat rejt arról, hogyan működik az agyunk, hogyan reagálunk a stresszre, és milyen ritmusban élünk igazán komfortosan. Egy friss kutatás szerint nem egyetlen „típus” létezik, hanem öt – öt különböző alvási mintázat, amely mindannyiunkban benne lapul, akár tudat alatt is.

Az alvás az életünk legfontosabb szükséglete

Fotó: Hegedűs Márta/MW

Éjjeli bagoly vagy pacsirta?

Estefelé mások lassan ráhangolódnak az alvásra, te viszont ilyenkor indulsz be igazán. Olykor a világ adja a legjobb ötleteket a fejünkbe, amikor már minden más csendessé vált — ez lehet, hogy nem véletlen. Az „éjszakai bagoly” típushoz tartozók ilyesmit élnek meg. Későn fekszenek, későn kelnek, és gyakran merülnek el kreatív gondolatokban, amikor mások már rég álomba merültek. De cserébe érzékenyebbek lehetnek a kimerülésre vagy a hangulatingadozásokra is.

– Megszoktuk már a párommal, hogy máshogyan működünk. Ő inkább éjjeli bagoly, aki este felé, sőt a hajnali órákban aktív és tevékeny, én inkább már korábban elmegyek aludni, hogy reggel kipihenten kezdjem a napomat – mondta Kis Henrietta.

Öt különböző alvási mintázat létezik

Fotó: Pesti Tamás

Mások viszont pont az ellenkezője: hajnalban ébrednek, napkelte előtt már aktívak. Ők a „koránkelő pacsirták” – sokszor szeretik a rutint, szeretik, ha kiszámítható napirendhez igazodnak. Nekik nem okoz gondot azt sem, hogy társadalmi „rendhez” alkalmazkodjanak, hiszen biológiailag is támogatja őket.

Gyakran felébred az éjszaka közepén?

Ott van az éjszaka közepén gyakran felébredő, fragmentált alvási mintázat is — az úgynevezett „szakaszos alvó”. Az ébredések nem ritkák, és gyakran van, hogy a nappali pótló alvásokkal egészítik ki. Ez a típus különösen jellemző lehet azoknál, akik sokat agyalnak, vagy feszes tempót diktál az életük. Vannak, akik rettenetesen keveset alszanak, mégis működnek — ők az „alváselnyomók”. Nem ők az ideál példa, hiszen hosszú távon az alváshiány komoly következményekkel járhat, de rövid periódusokra mégis képesek „megbirkózni” a kevesebb pihenéssel is.

Vannak, akik rendszeresen felébrednek éjszaka

Fotó: MW

A legmélyebb alvás

A legkülönlegesebb talán a „mély-alvó” típus, amikor elalszanak, hosszú órákon át mozdulatlanul pihennek, és felébreszteni őket igencsak nehéz. Fizikailag regenerálódnak a testükben, és gyakran viszonylag kiegyensúlyozottan néznek szembe a másnapokkal. Nem feltétlenül baj, ha nem illeszkedünk az általános elképzelésbe arról, hogyan kéne „jól” aludni. Az alvási típusunk nem kőbe vésett — az életkor, a stressz, az életmód mind-mind alakíthatja.