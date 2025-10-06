1 órája
Az aradi vértanúkra emlékeztek Kaposváron
Október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján Kaposváron is főhajtással tisztelegtek a 13 kivégzett honvédtiszt hősiessége előtt. Az aradi vértanúk emléke Somogyban is élő hagyomány, hiszen a megye aktív szerepet vállalt a szabadságharc idején, katonái és polgárai pedig saját bőrükön érezték a forradalom és a megtorlás következményeit.
Október 6-án 17 órakor a Kossuth téri Mária-oszlopnál tartott megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet az aradi vértanúk tiszteletére – az eseményen részt vett Kaposvár polgármestere, Szita Károly is. A város lakói közösen hajtottak fejet a 13 honvédtiszt emléke előtt, akik a szabadságharc bukása után váltak a Habsburg megtorlás jelképeivé. A megemlékezés nemcsak az országos történelemhez kapcsolódik: Somogy megye is sajátosan élte meg a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint annak leverését.
Főhajtás Kaposváron az aradi vértanúk előtt
Giber Vilmos elsőként Batthyány Lajosról, Magyarország első felelős miniszterelnökéről emlékezett meg, akit az aradi vértanúkkal egy időben végeztek ki. Hangsúlyozta, hogy Kaposváron is ugyanazt teszik, mint országszerte: emlékeznek. Rámutatott, hogy a halottaknak már nincs szükségük semmire – ők révbe értek. Az emlékezés az élők számára létfontosságú, mert jelenünket és nemzeti identitástudatunk révén jövőnket határozhatja meg az, hogy miként emlékezünk.
Kiemelte, hogy az emlékezésnek fokozatai vannak. A legegyszerűbb és legkényelmesebb formája az, amikor egy adott időben és helyen összegyűlünk, végignézzük a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulóinak alkalomhoz illő, felemelő műsorát, meghallgatjuk a szónok beszédét, amelynek egy-egy fordulata esetleg kizökkenti a hallgatóságot a passzivitásból, majd visszatérünk a megszokott, békés hullámzáshoz és elhelyezzük a virágokat.
Ezután az emlékezés magasabb fokáról beszélt, amely már aktivitást kíván. Ez azt jelenti, hogy az emlékezés tárgyát – a történelmi személyiségek nevét, cselekedeteit, életük sorsfordító eseményeit és haláluk körülményeit – saját magunk fedezzük fel és ismerjük meg. Ehhez ki kell lépni a passzív befogadás kényelméből, le kell venni a polcról a forrásokat, forgatni kell őket, és térben és időben is el kell helyezni nemzeti hőseink életét.
A legmagasabb foknak azt nevezte, amikor az ismeretek birtokában megértjük a szereplők motivációit, és feltesszük magunknak a kérdést: miért tették azt, amit tettek? Mi hajtotta őket arra, hogy akár életüket kockáztatva, sőt feláldozva törekedjenek magasabb célok elérésére? Arra biztatta a hallgatóságot, hogy próbálják megérteni, mit jelentett számukra a haza szeretete, és gondolják végig: hasonló helyzetben ők hogyan cselekednének.
Beszédében hangsúlyozta, hogy az aradi vértanúk hazaszeretete közismert. Több mint másfél évszázada az ő példájukon tanulják a magyar diákok, hogy „a haza minden előtt”. Rámutatott, hogy a hazaszeretet – mint minden elvont és összetett fogalom – egy skálán mozog. Vannak, akik számára ez elsősorban földrajzi kategória, másoknál inkább szófordulatok ismételgetésében vagy például a Székely himnusz közös eléneklésében nyilvánul meg. Az aradi tizenhármak számára azonban a hazaszeretet elválaszthatatlanul összefonódott a szabadság szeretetével.
Ezt tartotta mondandója lényegének is: kiemelte, hogy a szerb származású Damjanich Jánost ugyanaz a szabadságszeretet kötötte össze a magyar származású Török Ignáccal, ahogyan a polgári származású Lázár Vilmost a német származású Karl August Graf zu Leiningen-Westerburghoz. Egyikük sem vágyott a halálra. Búcsúleveleikből kicseng az élni akarás, ugyanakkor a szabadság iránti vágyuk szembefordította őket egy olyan zsarnoki hatalommal, amely a törvényeket nem tisztelve, saját korlátolt küldetéstudatától elvakítva próbálta rákényszeríteni akaratát a magyarságra.
Elmondta, hogy a hazug hatalom bitófára küldte a vértanúkat, hiszen ez mindig is jellemzője az elnyomó rendszereknek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hazug hatalom soha nem akadályozhatja meg, hogy a nemzeti emlékezet révén példaként álljanak a magyarok előtt – olyan példaként, amely, ha a szabadságot bármi veszélyezteti, cselekvésre sarkall. Megjegyezte, hogy az aradi vértanúk névsorát talán sokan fel tudják sorolni, különösen azok, akiknek szigorú történelemtanáruk volt, de életük részleteit és motivációikat már sokkal kevesebben ismerik.
Nem szabad megfeledkezni arról a példáról, amelyet életükkel, és legfőképp azzal mutattak, amiért az életüket adták. Az aradi vértanúk kezükbe vették az ország sorsát, nem dugták homokba a fejüket a lelki nyugalmukat megzavaró hírek elől, alaposan tájékozódtak, és ennek alapján cselekedtek. Nem féltek a túlhatalomtól – ez az ő üzenetük.
Somogyiak a szabadságharcban – katonák, aradi vértanúk és emlékezet
Az aradi vértanúk kapcsán Somogy megye szerepe sem elhanyagolható. A somogyi vonatkozásokat a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltárának anyagai alapján tártuk fel, a „Somogy megye múltjából” című évkönyv 47–49. kötetében megjelent tanulmányokra és forrásközlésekre támaszkodva.
Somogy vármegye fontos szerepet játszott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben. A Dél-Dunántúlon négy nagyobb hadjárat zajlott, amelyek során a térség, így Somogy is, több alkalommal vált hadszíntérré. Jellačić horvát bán 1848. szeptember 11-én indított támadása, majd Roth hadosztályának tíz nappal későbbi betörése Sztáránál súlyos kudarccal zárult, több mint tízezer horvát katona esett fogságba. A magyar fél válaszaként Perczel Mór hadteste ősszel Muraközben avatkozott be, ezzel két hónapra biztosítva a Dráva és a Mura vonalát. 1848–49 fordulóján Laval Nugent császári tartalék hadteste átmenetileg teret nyert és megszállta Somogy vármegyét, azonban 1849 tavaszán Noszlopy Gáspár akciói következtében a császári-királyi erők kénytelenek voltak kivonulni a térségből. A nyár végén Nugent újabb támadása azonban már a Dél-Dunántúl elvesztését eredményezte a magyar fél számára.
Somogyban több honvédzászlóalj is alakult. A vármegye 1848 augusztusában 2000 főnyi önkéntes mozgó nemzetőrséget állított ki, amely három zászlóalj (a 46., a 60. és a 61.) alapját képezte. Ezek az alakulatok 1848 őszétől aktívan részt vettek a harcokban, és végül Komárom erődjében tették le a fegyvert. Emellett Somogyban szervezték meg a 127. honvédzászlóaljat is, amely a hadiesemények miatt elhagyta a vármegyét, majd Komáromban teljesített helyőrségi szolgálatot a kapitulációig.
A szabadságharc somogyi vértanújaként tartják számon Nagy Istvánt, Juta község tanítóját és jegyzőjét. 1849 tavaszán Noszlopy Gáspár népfelkelésre buzdító kiáltványait az ő tudtával függesztették ki a jutai templomtoronyra. A fegyverletétel után feljelentették, és a kaposvári császári-királyi helyőrség rögtönítélő bírósága halálra ítélte. Az ítéletet a jutai Garábi-dombon hajtották végre.
Tallián Károly, a somogyi középnemesség tagja 1848 májusában a megye nemzetőrzászlóaljának századosa lett. Részt vett a pákozdi és a schwechati csatákban, valamint az 1849. május 23-i barcsi ütközetben, ahol a somogyi nemzetőrök jelentős szerepet játszottak a horvát csapatok elleni győzelemben. A szabadságharc leverése után 11 hónap várfogságra ítélték. Később Pécsett városi képviselőként dolgozott, és tagja volt a Somogy vármegyei honvédegyletnek.
A honvédegylet 1861-ben alakult meg Somogyban, és egészen 1911-ig működött. Kezdetben elsősorban karitatív tevékenységet folytatott, támogatva a hadiözvegyeket és árvákat, később azonban a 48-as hagyományok ápolása is kiemelt szerepet kapott. Az egylet bekapcsolódott az országos honvédegyletek mozgalmába, és fontos szerepet játszott a megye emlékezetpolitikájában.
Az 1848–49-es események Kaposvár városszövetében és Somogy vármegyében is nyomot hagytak. A forradalom és szabadságharc öröksége 1861-től kezdve megjelent a közterületek elnevezésében.
- A mai kaposvári megemlékezés ennek a történelmi emlékezetnek a része: a város közössége évről évre főhajtással tiszteleg a vértanúk bátorsága és a szabadság ügye előtt.
Megemlékezés az aradi vértanúkrólFotók: Muzslay Péter