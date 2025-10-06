Az aradi vértanúkra emlékeztek Kaposváron

Október 6-án 17 órakor a Kossuth téri Mária-oszlopnál tartott megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet az aradi vértanúk tiszteletére – az eseményen részt vett Kaposvár polgármestere, Szita Károly is. A város lakói közösen hajtottak fejet a 13 honvédtiszt emléke előtt, akik a szabadságharc bukása után váltak a Habsburg megtorlás jelképeivé. A megemlékezés nemcsak az országos történelemhez kapcsolódik: Somogy megye is sajátosan élte meg a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint annak leverését.

Az aradi vértanúkra emlékszünk tisztelettel a mai napon Fotó: Muzslay Péter

Giber Vilmos elsőként Batthyány Lajosról, Magyarország első felelős miniszterelnökéről emlékezett meg, akit az aradi vértanúkkal egy időben végeztek ki. Hangsúlyozta, hogy Kaposváron is ugyanazt teszik, mint országszerte: emlékeznek. Rámutatott, hogy a halottaknak már nincs szükségük semmire – ők révbe értek. Az emlékezés az élők számára létfontosságú, mert jelenünket és nemzeti identitástudatunk révén jövőnket határozhatja meg az, hogy miként emlékezünk.

Kiemelte, hogy az emlékezésnek fokozatai vannak. A legegyszerűbb és legkényelmesebb formája az, amikor egy adott időben és helyen összegyűlünk, végignézzük a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulóinak alkalomhoz illő, felemelő műsorát, meghallgatjuk a szónok beszédét, amelynek egy-egy fordulata esetleg kizökkenti a hallgatóságot a passzivitásból, majd visszatérünk a megszokott, békés hullámzáshoz és elhelyezzük a virágokat.

Giber Vilmos megemlékezése Fotó: Muzslay Péter

Ezután az emlékezés magasabb fokáról beszélt, amely már aktivitást kíván. Ez azt jelenti, hogy az emlékezés tárgyát – a történelmi személyiségek nevét, cselekedeteit, életük sorsfordító eseményeit és haláluk körülményeit – saját magunk fedezzük fel és ismerjük meg. Ehhez ki kell lépni a passzív befogadás kényelméből, le kell venni a polcról a forrásokat, forgatni kell őket, és térben és időben is el kell helyezni nemzeti hőseink életét.

A legmagasabb foknak azt nevezte, amikor az ismeretek birtokában megértjük a szereplők motivációit, és feltesszük magunknak a kérdést: miért tették azt, amit tettek? Mi hajtotta őket arra, hogy akár életüket kockáztatva, sőt feláldozva törekedjenek magasabb célok elérésére? Arra biztatta a hallgatóságot, hogy próbálják megérteni, mit jelentett számukra a haza szeretete, és gondolják végig: hasonló helyzetben ők hogyan cselekednének.