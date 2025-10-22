Itt sötétül el Somogy, az őszi karbantartások miatt rengeteg áramszünet lesz

Az E.ON tájékoztatása szerint október 20-31. között 163 településen lehet majd áramszünet és 4 helyen gázszünet. Az érintett települések listáját a társaság a múlt héten tette közzé, a pontos helyszínekről és dátumokról.

Áramszünetek várhatók októberben és novemberben

Az érintett települések listája itt található .

A listából kiderül, hogy a munkák Somogyban novemberre is áthúzódnak. Sok helyszín fellelhető, lehet tallózni.

Balatonberényben a Béke utcában 2025. 10. 22-én 8 és 16 óra között lesz áramkimaradás. Kaposváron a Frankel Leó utcában 2025. 11. 05-én 8 óra és 16 óra között, Kéthelyen a Hegyalja utcában ugyanaznap 9 óra és 15 óra között nem lesz villany. Zamárdiban a Szakaláb utcában 2025. 11.27-én 8 és 16 óra között, Mosdóson a Fő utcában 2025.11.06-án 8 és 16 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

Ha hamarabb végeznek, visszakapcsolják a villanyt

Az E.ON egy közleménnyel jelentkezett, mely szerint a vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkák átütemezésén, így ügyfeleinek alig 0,3 százalékát érintik az október 23-án kezdődő őszi szünet alatt tervezett karbantartási munkálatok.

A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően sürgős javítás indokolja vagy olyan oktatási intézményt érintő munka, amelyet kifejezetten a szünetben lehet elvégezni úgy, hogy ne akadályozza később a tanítást.

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON jellemzően 8-16 óra között hirdeti meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.

A vállalatcsoport felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái.