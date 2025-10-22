1 órája
Itt sötétül el Somogy, az őszi karbantartások miatt rengeteg áramszünet lesz
Az E.ON közzétette az érintett települések listáját, Mosdóstól Balatonberényig sok hely érintett. Elsötétül egész Somogy, az őszi karbantartások miatt rengeteg áramszünet lesz a közeljövőben.
Az E.ON tájékoztatása szerint október 20-31. között 163 településen lehet majd áramszünet és 4 helyen gázszünet. Az érintett települések listáját a társaság a múlt héten tette közzé, a pontos helyszínekről és dátumokról.
Áramszünet az őszi karbantartások miatt lesz
Az érintett települések listája itt található .
A listából kiderül, hogy a munkák Somogyban novemberre is áthúzódnak. Sok helyszín fellelhető, lehet tallózni.
Balatonberényben a Béke utcában 2025. 10. 22-én 8 és 16 óra között lesz áramkimaradás. Kaposváron a Frankel Leó utcában 2025. 11. 05-én 8 óra és 16 óra között, Kéthelyen a Hegyalja utcában ugyanaznap 9 óra és 15 óra között nem lesz villany. Zamárdiban a Szakaláb utcában 2025. 11.27-én 8 és 16 óra között, Mosdóson a Fő utcában 2025.11.06-án 8 és 16 óra között szünetel az áramszolgáltatás.
Ha hamarabb végeznek, visszakapcsolják a villanyt
Az E.ON egy közleménnyel jelentkezett, mely szerint a vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkák átütemezésén, így ügyfeleinek alig 0,3 százalékát érintik az október 23-án kezdődő őszi szünet alatt tervezett karbantartási munkálatok.
A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően sürgős javítás indokolja vagy olyan oktatási intézményt érintő munka, amelyet kifejezetten a szünetben lehet elvégezni úgy, hogy ne akadályozza később a tanítást.
A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON jellemzően 8-16 óra között hirdeti meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.
A vállalatcsoport felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái.