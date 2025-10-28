Áramszünet után jön a gázszünet!

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. rekonstrukciós munkálatok végeznek a földgázhálózaton, amelynek keretében Szólád településen a vezetéken időszakos nyomásmentesítést végeznek. A jelzett időpontban a gázszünet idejére, a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a mérő előtti főelzárót, illetve a mérő nélküli ügyfelek gáztűzhelyük előtti elzárót zárják el – hívta fel a figyelmet a szolgáltató. A szükséges lépések elvégzését, jelezzék a lakók a bejárati ajtajukon, mert csak ennek ismeretében tudják a gázszolgáltatást zavartalanul visszaállítani.