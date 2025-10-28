október 28., kedd

Áramszünet után jön a gázszünet!

Szólád településen tartanak 2025.11.12-én 11-16 óra között Gázszünetet.

Molnár Dániel
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. rekonstrukciós munkálatok végeznek a földgázhálózaton, amelynek keretében Szólád településen a vezetéken időszakos nyomásmentesítést végeznek. A jelzett időpontban a gázszünet idejére, a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a mérő előtti főelzárót, illetve a mérő nélküli ügyfelek gáztűzhelyük előtti elzárót zárják el – hívta fel a figyelmet a szolgáltató. A szükséges lépések elvégzését, jelezzék a lakók a bejárati ajtajukon, mert csak ennek ismeretében tudják a gázszolgáltatást zavartalanul visszaállítani.

 

 

 

