Áramszünet után jön a gázszünet!
Szólád településen tartanak 2025.11.12-én 11-16 óra között Gázszünetet.
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. rekonstrukciós munkálatok végeznek a földgázhálózaton, amelynek keretében Szólád településen a vezetéken időszakos nyomásmentesítést végeznek. A jelzett időpontban a gázszünet idejére, a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a mérő előtti főelzárót, illetve a mérő nélküli ügyfelek gáztűzhelyük előtti elzárót zárják el – hívta fel a figyelmet a szolgáltató. A szükséges lépések elvégzését, jelezzék a lakók a bejárati ajtajukon, mert csak ennek ismeretében tudják a gázszolgáltatást zavartalanul visszaállítani.
