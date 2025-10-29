Árokba hajtott egy busz, teljes szélességében lezárták az utat

– Tolatás közben az árokba hajtott egy autóbusz Böhönyén, a Szabadság utcában, azaz a 68-as főúton, a Széchenyi utca közelében – közölte szerda éjjel a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a böhönyei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



