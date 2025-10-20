Helyi közélet
1 órája
Átadták Barcson a Deák-plaketteket
Az idén 32. alkalommal ünnepelték meg Deák Ferenc születését valamint iskolájuk névfelvételét a barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanulói és tanárai. Az iskola közössége csodálatos, ünnepi helyszínt varázsolt az aulából, ahol különböző előadások emelték a rendezvény fényét. Az idei tanévben a tantestület titkos szavazata alapján példaértékű pedagógiai munkájának elismeréseként Deák-plakettet vehetett át Margiticsné Németh Rózsa és Janecsek László.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre