Ezekre figyeljünk az ATM használata közben, ha jót akarunk

Az ATM-ek működése során a bankkártyánk és az automata közötti kapcsolat addig aktív marad, amíg manuálisan meg nem szakítjuk azt. Ha nem nyomjuk meg a „Mégse” gombot, az automata továbbra is érzékelheti a kártyánkat, így egy csaló könnyen kihasználhatja a helyzetet. Ezért minden tranzakció végén elengedhetetlen a kapcsolat megfelelő lezárása, az automaták utasításai alapján.

ATM biztonságos használata

Fotó: Huszár Márk

— Én szinte mindenhol telefonnal fizetek, mert egyszerű és gyors. De néha szükségem van készpénzre, például a piacon vagy kisebb boltokban, ezért használom az ATM-eket — mondta Tóth Katalin, kaposvári lakos.

A biztonságos ATM használat

Mindig nyomjuk meg a „Mégse” gombot: Ez az egyszerű lépés megszakítja a kapcsolatot az automatával és megakadályozza a visszaéléseket.

Kerüljük a papíralapú bizonylatok használatát: A bizonylatokon szereplő adatok, például a kártyaszám vagy az egyenleg, értékes információk lehetnek egy csaló számára.

Inkább az internetbankban ellenőrizzük a tranzakciókat.

Válasszunk biztonságos ATM-et: Használjunk jól megvilágított, forgalmas helyeken található automatákat, és kerüljük az elhagyatott, sötét helyeken lévő gépeket.

Ellenőrizzük az ATM-et használat előtt: Nézzük meg, hogy nincs-e rajta gyanús eszköz vagy eltérés a szokásos működésben. Ha bármi szokatlant észlelünk, inkább keressünk másik automatát.

Tartsuk titokban a PIN-kódot: Mindig takarjuk el a billentyűzetet gépelés közben, hogy mások ne láthassák a kódunkat.

A „Mégse” gomb megnyomása egy apró, de rendkívül fontos lépés, amely jelentősen csökkentheti a csalások és illetéktelen hozzáférések kockázatát. Egy kis odafigyeléssel nemcsak a pénzünket, hanem a személyes adatainkat is biztonságban tarthatjuk.

Ne hagyjuk figyelmen kívül ezt az egyszerű, de hatékony védelmi intézkedést! Mindig zárjuk le megfelelően az ATM-es tranzakcióinkat a „Mégse” gomb megnyomásával, hogy elkerüljük a lehetséges visszaéléseket.