Megugrott az ATM-ek száma – Somogyban ezeken a településeken lesz új automata

A bővülés hátterében elsősorban szabályozói intézkedések állnak, ugyanis a kormány célja, hogy néhány éven belül minden magyarországi településen legyen elérhető bankautomata (ATM).

Minden 1000 fő feletti településen lesz ATM Fotó: MW

ATM minden 1000 fő feletti településen

A Magyar Nemzeti Bank már 2023 elején kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékhálózat bővítésére, majd a kormány idén márciusban olyan határozatot hozott, amely szerint a készpénzhez való hozzáférés minden településen biztosított kell, hogy legyen.

A készpénzhasználat ugyanis ma már alkotmányos jog, ezért az új szabályok értelmében 2025 végéig az ezer főnél népesebb településeken lesz legalább egy ATM.

Somogy 246 településén nagyjából 293 ezren élnek. Eddig leginkább a városokban volt elérhető bankautomata, ám a kormányzati program célja, hogy a kisebb községekben is legyen lehetőség készpénzfelvételre. Az OTP Bank 21 somogyi településen vállalta új automata telepítését, többek között Göllén, Somogyvámoson, Lakócsán és Szóládon is. Az Erste Bank nyolc, a K&H és az MBH Bank egyaránt hat, a Raiffeisen Bank szintén hat, míg az UniCredit Bank négy somogyi településen bővíti hálózatát.

A mintegy 3140 lakosú Nagybajomban jelenleg két bankautomata működik, és – mint azt Pirka Mátyás polgármester elmondta – egyelőre nem érkezett megkeresés sem az önkormányzathoz, sem hozzá személyesen újabb ATM telepítésével kapcsolatban.

Az 1448 fős Kaposfőn viszont megkezdődtek az előkészületek az új bankautomata telepítésére: a K&H Bank a hétvégére számlanyitási akciót és ügyféltalálkozót hirdetett, ahol a lakosok személyesen is intézhetik pénzügyeiket, és tájékozódhatnak az új ATM telepítésének részleteiről. A rendezvényre október 12-én, vasárnap várják az érdeklődőket a Kaposfői Kultúrházba.

Kaposfőn is lesz ATM Forrás: Facebook

Ábrahám-Futó Dóra, a K&H Bank képviseletében elmondta, jelenleg úgy tűnik, hogy a bank idén már nem tervez újabb somogyi kitelepülést, de a jövő év elején Jákóban tartanak majd hasonló akciót.

Érdekesség, hogy miközben folyamatosan nő az automaták száma, a készpénzfelvételek száma nem emelkedik hasonló mértékben. 2025 második negyedévében a magyar kártyabirtokosok 21,1 millió belföldi ATM-tranzakciót hajtottak végre, összesen 2333,9 milliárd forint értékben. Ez 5,4 százalékos csökkenést jelent a tranzakciók számában, ugyanakkor 1,9 százalékos növekedést az összértékben. A statisztikák szerint az egy felvételre jutó összeg 102,7 ezer forintról 110,6 ezerre emelkedett egy év alatt, ami arra utal, hogy az emberek inkább ritkábban, de nagyobb összegeket vesznek fel.

A legtöbben kihasználják a jogszabályban biztosított havi kétszeri, összesen 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, és igyekeznek egy-két tranzakcióval megoldani a havi készpénzigényt.

Somogyban a bankautomaták bővülése nemcsak kényelmi, hanem gazdasági szempontból is fontos. A kisebb településeken élők eddig gyakran több kilométert utaztak a legközelebbi városba, ha készpénzre volt szükségük, most viszont a programnak köszönhetően helyben is hozzáférhetnek a pénzükhöz. A bankok ezzel a lépéssel nemcsak a vidéki életminőséget javítják, hanem a gazdasági aktivitást is erősítik, hiszen a készpénzhez való hozzáférés a mindennapi vásárlások, a helyi szolgáltatások és a turizmus szempontjából is meghatározó.