Egy mozdulatból kiderül, jó sofőr vagy-e

Autósokat érintő városi legendára keressük a választ. A kézi váltós autók indításakor egy egyszerű, de rendkívül hasznos mozdulatot érdemes beiktatni: a kuplung lenyomását. Ez a szokás nemcsak az autó élettartamát növeli, hanem pénzt is spórolhatunk vele. De vajon igaz ez?

Molnár Dániel
Fotó: Ulf Wittrock

Tényleg ez a mozdulat tesz bennünket jó sofőrré? Sok minden téves infó kering, de nincs is a szakértők között sem alátámasztott, valós verziója ennek a feltételezésnek. – Úgy gondolom, személyes véleményem alapján, hogy azoknál az autóknál lehet jelentősége amelyek rendelkeznek kettős tömegű lendkerékkel. De összességében a motornak üres állapotban lévő váltónál sem kell komoly ellenállást meghajtania. Megosztja a sofőröket, van aki így indítja van aki pedig úgy, tetszés kérdése marad – mondta Berencsi Árpád autószerelő. 

Az autó indításában tényleg segít a kuplunk megnyomása? Fotó: MW 

Vezetés közben sok apró szokásunk alakítja az autó hosszú távú élettartamát. Vannak olyan beidegződések, amelyeket a szüleinktől vettünk át, de léteznek apró trükkök is, amelyek tényleg számítanak.

Miért fontos a legenda szerint kuplung lenyomása indításkor?

Amikor elfordítjuk a kulcsot, a indítómotor megkezdi a motor forgatását, miközben az akkumulátor biztosítja az áramot. A váltó összeköti a motort a kerekekkel, így ha nem nyomjuk le a kuplungot, a startmotornak nemcsak a motort, hanem a váltó tengelyét is meg kell mozdítania, még üresben is. Ez extra terhelést jelent, különösen hideg időben, amikor az olajok sűrűbbek, és minden mozgás nehezebb.

Hogyan segíthet az autónak a kuplung lenyomása?

A kuplung lenyomásával leválasztjuk a váltót a motorról, így az indítómotor kisebb terhelést kap, és az akkumulátor is kevesebb energiát használ fel. Ez különösen télen fontos, amikor a váltóolaj sűrűbb, és minden nehezebben mozog. Sok modern autó már csak akkor indul, ha lenyomjuk a kuplungot, de ha a tiéd nem ilyen, érdemes magadtól is rászokni erre az indítási módra.

Mi történik, ha nem nyomjuk le a kuplungot?

Ha elhanyagoljuk a kuplung lenyomását, azonnali probléma nem jelentkezik, de hosszú távon a plusz terhelés gyorsítja a kopást. Egy új akkumulátor vagy startmotor manapság nem olcsó, így egyetlen apró mozdulattal jelentős költségeket spórolhatunk, miközben meghosszabbítjuk autónk élettartamát.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
