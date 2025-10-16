1 órája
Furcsa számok és jelölések: fontos adat található az autógumikon – te tudod mit jelent?
Amikor az autósok új gumiabroncsot választanak, jellemzően az ár, a márkanév és a futófelület mintázata alapján döntenek. Ezek valóban fontos szempontok, azonban sokan nem is tudják, hogy létezik egy apró, de annál lényegesebb kód az abroncs oldalfalán, amely sokkal többet elárul a gumi tényleges állapotáról, mint elsőre gondolnánk. Ez különösen akkor bír nagy jelentőséggel, ha használt autógumit vásárolunk.
Minden közúti használatra szánt abroncson kötelező feltüntetni egy speciális jelölést, amelyet DOT-számnak hívnak. Ez a karakterekből és számjegyekből álló kód nem csupán egy hatósági követelmény, hanem hasznos információkat is hordoz az autógumi gyártásának pontos időpontjáról.
A DOT-szám végén található négyjegyű kód pontos információt ad arról, mikor készült az adott abroncs.
Az első két szám azt mutatja meg, hogy az év hányadik hetében gyártották, míg a második két szám az évszámot jelöli. Például egy 3218-as jelzés azt jelenti, hogy a gumi 2018 32. hetében, vagyis nagyjából augusztus közepén készült.
Ez az adat különösen akkor hasznos, ha használt gumit vásárolunk, mivel nemcsak a futásteljesítmény, hanem az eltelt évek során is veszíthet minőségéből. Az idő múlásával az anyag elöregedhet, ami rontja a tapadást és a biztonságot. Éppen ezért nemcsak a profilmélységet érdemes ellenőrizni, hanem a gyártási dátumot is.
- A szakértők szerint, ha a gumiabroncsot nem éri napfény, szélsőséges hőmérséklet vagy nedvesség, és nyugodt, egyenletes körülmények között tárolják, akkor hosszú ideig megőrzi minőségét, még akkor is, ha nem használják.
– Általában akik használt gumiabroncsot keresnek, azok vannak tisztában a DOT-szám jelentésével és fontosságával – mondta el Kaiser Roland, az Oros Gumiszervíz szervízvezetője.
–A használt gumi vásárlásánál két fő szempont játszik szerepet: egyrészt a gyártási év, másrészt a futófelület állapota, azaz a profilmélység. Szavatossági idejük erősen változó, és számos tényezőtől függ. A legnagyobb ellenségük az UV-sugárzás, amely idővel jelentősen rontja az anyag minőségét – tette hozzá.
Általánosságban elmondható, hogy akár téli, akár nyári gumikról van szó, a hat-nyolc év a lélektani határ – ezen túl a gumi már akkor is veszíthet teljesítményéből, ha a futófelület még megfelelő állapotú.
Miért fontosabb az abroncs állapota és tárolása, mint pusztán az életkora?
Hőmérséklet és napfény
Az extrém hőhatások, különösen az erős UV-sugárzás, valamint a hirtelen hőmérséklet-ingadozások károsíthatják a gumi molekuláris szerkezetét. A túl meleg vagy túl hideg környezet hatására elveszítheti rugalmasságát, és idő előtt öregedhet.
Páratartalom és nedvesség
A túl magas vagy folyamatosan változó páratartalom szintén negatívan befolyásolhatja a gumikeverék stabilitását. Idővel ezek a környezeti tényezők lassú, de tartós kémiai változásokat indíthatnak el, amelyek rontják az abroncs teljesítményét.
Vegyi anyagok, mechanikai behatások
A tárolás során fellépő külső hatások – például por, olaj, vegyszerek, illetve az a felület, amelyen a gumi nyugszik – szintén károsíthatják a szerkezetet. A gumit érő ózonhatás, vagy akár a rosszul megválasztott tárolási pozíció is hosszú távon deformációkhoz vezethet.
Használat kontra pihentetés
Érdekes módon sokkal nagyobb kockázatot jelent egy már használatba vett abroncs, amelyet a futás, a fékezés, valamint az útviszonyok okozta mikrorepedések és kopások terheltek. Ezek az apró sérülések idővel komoly problémák forrásai lehetnek – még akkor is, ha az abroncs alig néhány éves.
Egy 4–5 éves, megfelelően tárolt, soha nem használt gumiabroncs gyakran biztonságosabb és jobb állapotban van, mint egy 1–2 éves, de kedvezőtlen körülmények között tárolt, esetleg már használt darab. Ezért érdemes a DOT-szám mellett mindig a tárolási körülményeket és a látható fizikai állapotot is figyelembe venni a döntés során.
Mire érdemes odafigyelni használt autógumi vásárlásakor?
Sok esetben találkozhatunk olyan használt abroncsokkal, amelyeket „újszerűként” kínálnak, pedig valójában már évek óta csak raktárban állnak. Ilyenkor a DOT-szám lehet a legjobb támpont, hiszen ez a jelzés pontosan megmutatja, mikor készült a gumi. Egy pillantás erre a kódra elegendő lehet ahhoz, hogy eldöntsd, valóban megéri-e az adott darab az árát.
Általánosságban elmondható, hogy egy három-négy éves, megfelelő körülmények között tárolt abroncs még jó választás lehet. Azonban ha hat-nyolc évnél idősebb, érdemes megfontolni a cserét, még akkor is, ha a futófelület mintázata még mély és látszólag jó állapotú.