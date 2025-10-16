Furcsa számok és jelölések: fontos adat található az autógumikon – te tudod mit jelent?

Minden közúti használatra szánt abroncson kötelező feltüntetni egy speciális jelölést, amelyet DOT-számnak hívnak. Ez a karakterekből és számjegyekből álló kód nem csupán egy hatósági követelmény, hanem hasznos információkat is hordoz az autógumi gyártásának pontos időpontjáról.

Autógumi DOT-szám jelentése és szerepe a balesetmentes közlekedésben

A DOT-szám végén található négyjegyű kód pontos információt ad arról, mikor készült az adott abroncs.

Az első két szám azt mutatja meg, hogy az év hányadik hetében gyártották, míg a második két szám az évszámot jelöli. Például egy 3218-as jelzés azt jelenti, hogy a gumi 2018 32. hetében, vagyis nagyjából augusztus közepén készült.

Ez az adat különösen akkor hasznos, ha használt gumit vásárolunk, mivel nemcsak a futásteljesítmény, hanem az eltelt évek során is veszíthet minőségéből. Az idő múlásával az anyag elöregedhet, ami rontja a tapadást és a biztonságot. Éppen ezért nemcsak a profilmélységet érdemes ellenőrizni, hanem a gyártási dátumot is.

A szakértők szerint, ha a gumiabroncsot nem éri napfény, szélsőséges hőmérséklet vagy nedvesség, és nyugodt, egyenletes körülmények között tárolják, akkor hosszú ideig megőrzi minőségét, még akkor is, ha nem használják.

– Általában akik használt gumiabroncsot keresnek, azok vannak tisztában a DOT-szám jelentésével és fontosságával – mondta el Kaiser Roland, az Oros Gumiszervíz szervízvezetője.

–A használt gumi vásárlásánál két fő szempont játszik szerepet: egyrészt a gyártási év, másrészt a futófelület állapota, azaz a profilmélység. Szavatossági idejük erősen változó, és számos tényezőtől függ. A legnagyobb ellenségük az UV-sugárzás, amely idővel jelentősen rontja az anyag minőségét – tette hozzá.

Általánosságban elmondható, hogy akár téli, akár nyári gumikról van szó, a hat-nyolc év a lélektani határ – ezen túl a gumi már akkor is veszíthet teljesítményéből, ha a futófelület még megfelelő állapotú.

Miért fontosabb az abroncs állapota és tárolása, mint pusztán az életkora?

Hőmérséklet és napfény

Az extrém hőhatások, különösen az erős UV-sugárzás, valamint a hirtelen hőmérséklet-ingadozások károsíthatják a gumi molekuláris szerkezetét. A túl meleg vagy túl hideg környezet hatására elveszítheti rugalmasságát, és idő előtt öregedhet.