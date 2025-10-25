Így ölheted meg az autógumidat, ha nem jól tárolod

Ahogy beköszönt a hideg, sok autósban felmerül a kérdés: mikor érdemes téli gumira váltani? Bár Magyarországon nem kötelező a téli abroncs használata, a csere időzítése a sofőr döntésén múlik. A szakértők szerint ugyanis 7°C alatti hőmérsékleten a nyári szett már nem nyújt optimális tapadást, ezért a biztonságos közlekedéshez téli abroncs használata javasolt. Azonban az sem utolsó kérdés, hogy hogyan tároljuk az autógumikat.

Autógumi helyes tárolása

Fotó: MW

Ha valaki 3PMSF jelöléssel ellátott négyévszakosat használ, a cserére nincs szükség: ezek az abroncsok egész évben biztonságosan használhatók, így a hideg idő beálltával sem kell lecserélni őket.

A kérdés az az, hogy vajon árthat-e a hideg az autógumiknak?

A gumiabroncsok élettartamát nemcsak a használat, hanem a tárolás körülményei is jelentősen befolyásolják. A legjobb, ha a kerekeket zárt, hőmérséklet-ingadozástól mentes, száraz helyen tartjuk, távol sugárzó hőtől és vegyszerektől. Ez a környezet minimalizálja az abroncs anyagának öregedését, repedezését és a deformációt.

Király Béla, egy barcsi gumiabroncs-szerviz tulajdonosa szerint a legfontosabb, hogy a gumik olyan helyen pihenjenek, ahol állandó a hőmérséklet.

– A padlást semmiképp sem ajánlom, a pincét sem, mert fent túl meleg, lent pedig túl nyirkos a levegő. A legjobb megoldás egy kicsit hűvösebb garázs, ahol biztonságban tárolhatók – mondta a szakember.

Ha felnivel együtt vannak tárolva, célszerű egymásra helyezni őket, hogy a súly egyenletesen oszoljon el, és a forma ne változzon. Ez már fél siker, azonban a félig fedett, kinti tárolóval – ahol nincsenek kitéve közvetlen napsütésnek vagy esőnek – a helyzet már kevésbé ideális. A hőmérséklet ingadozása és a hideg időjárás lassan, de hatással lehet a gumi szerkezetére. Nem feltétlenül okoz azonnali kárt, de hosszú távon csökkentheti az élettartamot.

Mit tehetünk, ha nincs beltéri lehetőség?

Ha nincs lehetőségünk pince, garázs vagy más zárt hely használatára, több alternatíva is van:

Gumihotel – A legtöbb gumisnál bérelhetünk tárolóhelyet, ahol a kerekek ideális körülmények között pihenhetnek, ráadásul a fuvarozás és cipekedés is megoldott.

Fóliázás és emelés – Ha kint, fedett helyen kell hagyni a kerekeket, érdemes légmentesen, fóliába csomagolni, és egy polcra vagy raklapra helyezni, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a hideg talajjal.

Rendszeres ellenőrzés – Érdemes havonta egyszer ellenőrizni a gumik állapotát, hogy ne jelenjenek meg rajtuk repedések vagy deformációk.

Nem lesz rögtön baj a nyári guminak, ha télen a hidegben, részben fedett helyen tárolod, egyetlen szezon alatt általában nem károsodik. Ideális viszont zárt, hűvös, száraz hely, mert a nagy hőingadozás és a nedvesség hosszú távon gyorsíthatja a gumi öregedését. Tehát rövid távon nyugodtan tárolhatod így, hosszú távon érdemes jobb megoldást keresni.