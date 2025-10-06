4 liter alatt! Íme az autók, amikkel a tankolás már nem lesz rémálom

Az üzemanyagárak nem csak a pénztárcánkat, de a döntéseinket is formálják. 2025-ben egyre többen keresnek olyan autókat, amelyek nem csak kényelmesek, hanem kímélik a tankot is. A piacon vannak olyan modellek, amelyek elképesztően alacsony fogyasztással hódítanak, ráadásul sok esetben környezetbarát technológiát kínálnak.

Sokan keresik a kedvező fogyasztású autókat. Fotó: Kallus György

Nem csak gazdaságosak, de praktikusak is

A dobogó legfelső fokán olyan modellek állnak, mint a Suzuki Celerio és a Toyota Yaris Cross, mindkettő 4,6 liter körüli átlagfogyasztással. Ezek az autók nem csak gazdaságosak, de praktikusak is, a Celerio könnyű városi kisautó, míg a Yaris Cross hibrid hajtáslánca a modern mobilitás egyik új típusa. Nem véletlen, hogy egyre többen választják őket – a fenntartási költségek és a környezeti terhelés minimalizálása sokaknak fontos szempont.

A lista további szereplői között megtaláljuk a Toyota Aygo X-et, a Hyundai Ioniq-ot és a Honda Jazz Hybrid-et, amelyek mind 4,7–4,8 liter körüli fogyasztással büszkélkedhetnek. A dízelmodellek között az Audi A2 3L és a Volkswagen Lupo 3L mutatnak igazán impresszív számokat: 3,6–3,7 literes átlagfogyasztással.

Fotó: Ádám János

Az autók piaca tovább bővül

–A kereslet élénkül a tisztán elektromos autók iránt, de akik még nem is szavaznak bizalmat a tisztán elektromos autóknak, azok is találnak alternatívát a hibrid modellekkel. Most számos hibrid modell van a kínálatunkban, amelyek kedvező fogyasztással rendelkeznek. Az előző negyed évben közel 200 autót adtunk el. Magánszemélyeknél jellemzőbb a lízing nélküli vásárlás, cégek esetében pedig inkább lízing formájában vásárolnak új autókat – Szabó Péter, a Toyota Koto Kaposvár szalonvezetője.

A szakértők szerint a trend egyértelmű, a következő években a városi kisautók, hibrid és dízel modellek piaca tovább bővül majd, miközben a gyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fogyasztás csökkentésére és a káros anyag-kibocsátás mérséklésére. A lista alapján egy biztos, ha valaki spórolni szeretne az üzemanyagon, és közben egy modern, praktikus autóra vágyik, ma már több kiemelkedő választás áll rendelkezésre. Ami még fontosabb — ezek az autók nem csak a pénztárcát, hanem a bolygót is kímélik.