Egymillióért full extrás verda a kaposvári kereskedésben

Egymillió forint körüli összegért kínált full extrás, vadonatúj nyugati autók, nagyszabású bemutatók, népes közönség - a '90-es évek elején egyre-másra nyíltak a somogyi márkakereskedések, ahol egy új modell bevezetésének megadták a módját. Kényelmes családi kombik, fogyasztásbajnok dízel kisbuszok vagy épp robosztus terepjárók - az autók világa bő 30 éve is rengeteg embert vonzott, a kereskedők idővel újabb taktikát vetettek be a siker érdekében.

Harsányi Miklós
Szakemberek szerint a '80-as évek második felében érzékelhetően felgyorsult a járműkereskedelem, az évtized végén először jobbára használt, majd új gépkocsik forgalmazására szakosodott társaságok kezdtek működni Somogyban is – az autók világa szintet lépett, a kereskedők magasabb fokozatba kapcsoltak.

A  szerencsések egy próbakört is kisírtak maguknak az állomautókkal.

Új autók, trendi modellek, álomkategória, márkakereskedések, népszerű programok

  • Jó László, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Kisosz) vármegyei elnöke pénteken azt mondta: az egykori Merkur gépkocsi értékesítő vállalat ügyfelei a '70-es, '80-as években akár fél évtizedet is várhattak új autójukra. Részben Lada, Trabant, Skoda, Wartburg, Dacia, Zastava alkotta a  felhozatalt, az álomkategóriát az 1500-ös, idővel az 1600-os Lada képviselte. Egy darabig, ugyanis idővel – ha nem is eszeveszett tempóban –, de fokozatosan megjelentek a nyugati modellek. 
  •  Volt, aki  később már a kaposvári magánkereskedésekben alkudozott az Ausztriából, Németországból, Olaszországból importált használt verdákra vagy az új modelleket vette szemügyre az autószalonokban.   

Ilyen volt az álomkategória, sokak érdeklődését keltették fel a somogyi márkakereskedésekben

Fotók: Lang Archív Róbert

 

A  szerencsések egy próbakört is kisírtak maguknak

  • Az aktuális dizájn szerint megálmodott márkakereskedések adtak általában otthont a gépkocsi bemutatóknak, ám a kereskedők időnként új ötlettel rukkoltak elő, s előfordult, hogy RSG edzőcsarnokhoz vagy épp egy szálloda nagytermébe zarándokolt a vendégsereg. Jó László szerint az autórajongók véletlenül sem hagytak volna ki egy-egy ilyen jeles eseményt. A résztvevők fényképeztek, prospektus gyűjtő körútra indultak vagy épp  kisebb ajándékokra vadásztak. Ne feledjük: akkor nem volt internet, az okostelefont évtizedekkel később dobták piacra. Érthető, hogy a rajongók körében kincset ért egy fotókkal, műszaki adatokkal megspékelt vaskos kiadvány.
  • – Sőt, az igazán szerencsések egy próbakört is kisírtak maguknak a bemutatókon, ami nagy szám volt akkoriban – hangsúlyozta a 79 éves elnök, aki 1975 óta vezet. – Idővel újabb márkák jelentek meg, s egyre többen látogatták az autós programokat, amelyek hosszú időn át töretlenül népszerűek voltak Somogyban. 

 

