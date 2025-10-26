Így teszed tönkre az autód, ha későn tankolsz

A járművek üzemanyagtartályának teljes kiürülése nem csupán kényelmetlenséget okoz, hanem komoly műszaki problémákhoz is vezethet. A modern autók üzemanyagrendszere nemcsak az üzemanyag szállításáért felelős, hanem hűtési és kenési funkciókat is ellát, különösen az üzemanyag-szivattyú esetében. Ha az üzemanyagszint túl alacsonyra csökken, a szivattyú levegőt szívhat be, ami túlmelegedéshez és végső soron meghibásodáshoz vezethet.

Komoly költségeket is jelenthet hogy ha egy autóból kifogy az üzemanyag, menet közben. Fotó: Gazdag Mihály

– A dízel autóknál az üzemanyag kifogyás, egy nagyon árnyalt probléma. Az újabb típusú autók esetében mindenképpen szervízre van szükség, mert ott szoftveresen szükséges légteleníteni az autókat – mondta Berencsi Árpád. Nem rég hozott hozzám egy hölgy egy 2.0 crdi motoros autót, körülbelül fél óra után tudtuk csak elindítani megfelelően. Ezek után az esetek után felmerülhetnek hogy sérülnek az alkatrészek. Az újabb befecskendezős dízel motorok, üresen járnak az károsodáshoz vezethetnek. Ha egy autópályás tempónál, egy meghibásodott üzemanyagszint jelző miatt, kifogy az üzemanyag, akkor jelentős károsodáshoz vezethet, a szárazon futás miatt. Ez sajnos csak akkor derül ki ha elindítjuk az autót – mondta Berencsi Árpád, autószerelő.

Az idős autók esetében ez történik ha kifogy az üzemanyag

Az idősebb autók esetében különösen veszélyes lehet a tank alján lerakódott szennyeződés, amely normál körülmények között nem mozdul meg. Amikor a szivattyú a maradék üzemanyagot próbálja felszívni, ezek az üledékek felkavarodhatnak, eltömítve ezzel az üzemanyag-ellátó rendszert vagy a szűrőt. – Bár a régebbi autók esetében, például egy benzines autónál simán rátankolunk és akkor indítózás után elindul az autó – mondta Berencsi Árpád, autószerelő.

A gyújtáskimaradás, amely akkor következik be, amikor a hengerek nem kapnak elegendő üzemanyagot, szintén gyakori következmény. Ez nemcsak egyenetlen motorjárást és rángatást eredményezhet, hanem kopogást is, amely belső mechanikai károsodást okozhat. A gyújtáskimaradás következtében az üzemanyag elégtelenül juthat el a katalizátorhoz, amely túlmelegedhet, és akár tönkremehet, jelentős javítási költségeket okozva.