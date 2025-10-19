1 órája
Meglepő döntés: 2500 forintért éves autópálya-matricát vehetsz
Ezen a héten sem maradtunk izgalmak nélkül Somogyban és környékén. Autópálya-matrica változások, parkolási káosz, kígyó a kertben és komoly figyelmeztetés a fűtésszabályokra – mutatjuk, miről szóltak a hét legfontosabb hírei röviden.
Több vármegyében jelentős kedvezmények lépnek életbe az éves autópálya-matricákra, miközben az országos díjak 4,3 százalékkal emelkednek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye autópályáira már 2500 forintért lehet éves matricát váltani, a nyugati megyékben pedig féláras éves jogosultságot vezetnek be az M1-es felújítása miatt. Közben Ausztria 2027-től teljesen átáll a rendszámhoz kötött digitális matricákra. Teljes cikk
Félelmetes kígyó bukkant fel a Balaton-parti kertben (fotó)
Egy balatonlellei lakost a saját udvarában lepett meg egy rézsikló, de a félelmetes látvány ellenére nincs ok aggodalomra. A Balaton környékén leggyakrabban vízisiklók és rézsiklók fordulnak elő, ezek védett, ártalmatlan fajok, amelyek rendszerint maguktól odébbállnak. Teljes cikk
Parkolási botrány a LIDL-nél, nem lehetett kijutni áruház mellől – autótorlasz lett a bunkóságból
Két autó úgy parkolt le, hogy teljesen eltorlaszolta a közlekedősávot, ami miatt több vásárló is bosszankodott. Közlekedési szakértő szerint ez nemcsak figyelmetlenség, hanem KRESZ-szabályszegés is, amiért akár 30 ezer forintos bírság járhat. Teljes cikk
Ezek a használt autótípusok tönkre tesznek anyagilag
Több népszerű típusnál is gyakoriak a hibák: rozsdásodás, váltóproblémák és gyenge futómű keseríthetik a tulajdonosok életét. Szakemberek szerint vásárlás előtt mindenképpen érdemes alaposan átvizsgáltatni az autót, mert egy rossz döntés akár milliós ráfizetést is jelenthet. Teljes cikk
Tömegkarambol Kaposváron, lezárták a 67-es utat
Három személyautó ütközött a város kivezető szakaszán, egy jármű lesodródott az útról. A tűzoltók elvégezték a műszaki mentést, az érintett útszakaszt átmenetileg teljes szélességében lezárták. Teljes cikk
Százezres büntetés a fűtés miatt – árgus szemekkel figyelik a kéményeket, lecsapnak a szabályszegőkre
Elkezdődött a fűtési szezon, de sokan még mindig tiltott anyagokat égetnek. A hatóságok fokozottan ellenőriznek: aki hulladékkal, festett fával vagy műanyaggal fűt, több tízezer, súlyosabb esetben akár százezer forintos büntetésre is számíthat. Teljes cikk