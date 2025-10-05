október 5., vasárnap

Áremelkedés

1 órája

Ennyivel lesz drágább az autópálya matrica jövőre

A következő év januárjától ismét többet kell fizetni a gyorsforgalmi utak használatáért Magyarországon. Az autópálya-matrica ára átlagosan 4–5 százalékkal emelkedik, így az éves országos díj már meghaladja a 61 ezer forintot. Bár a legtöbb autósnak mélyebbre kell nyúlnia a zsebébe, az M1-es felújítása miatt négy megye lakói kedvezményes, mindössze 15 ezer forintos éves bérlethez juthatnak.

Jövő évtől, 2026. január 1-től ismét drágulnak az autópálya-matrica díjak Magyarországon, mivel a díjakat az előző év augusztusában mért inflációhoz igazítják. A 2025 augusztusi fogyasztói árindex 4,3 százalék volt, ennek megfelelően emelik a tarifákat. Ez azt jelenti, hogy a személyautókra (D1 kategória) vonatkozó napijegy ára 5550 forintra nő, a tíznapos matrica 6910 forint lesz, a havi 11 170 forintba kerül majd, míg az éves országos matrica 61 760 forintra emelkedik. A vármegyei éves bérlet ára is nő: 7190 forint lesz 2026-tól. Bár a drágulás nem meglepetés, sokak pénztárcáját így is érzékenyen érinti, hiszen az utóbbi években folyamatosan emelkedtek a díjak.

drága autópálya-matrica díjak ellenére is sokan közlekednek az utakon
Januártól drágulnak az autópálya-matrica díjak
Bár a Balaton felé közlekedők megszokták a díjakat, sokaknak a mostani emelés is pluszterhet jelent. Egy kaposvári autós így fogalmazott:
– Én rendszeresen járok fel Budapestre, így nekem az éves országos matrica a legkényelmesebb megoldás. Tény, hogy 60 ezer forint fölött már nem kevés pénzről beszélünk, de ha azt nézem, hogy egész évben szabadon használhatom az autópályákat, akkor még mindig megéri. Úgy vagyok vele, hogy ez a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés ára, amit elfogadok – mondta Horváth József.

Kedvezményes autópálya-matrica

Ugyanakkor a kormány kedvezményes lehetőséget is bevezet, amely bizonyos autósoknak komoly könnyítést jelenthet. Az M1-es autópálya felújítása miatt ugyanis Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye lakói mindössze 15 ezer forintért válthatnak éves megyei matricát. Ez a konstrukció jelentősen olcsóbb, mint a normál ár, így azok, akik rendszeresen ingáznak az érintett térségekben, jóval kedvezőbb feltételekkel közlekedhetnek majd. A tervezett kedvezmény az érintett megyékben élők lakcíméhez kötődik, így csak az ott állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező autósok élhetnek vele. A cél, hogy a hosszabb ideig tartó felújítások okozta kellemetlenségek miatt ne növekedjenek tovább aránytalanul az ott élők költségei.

 

