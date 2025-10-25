Nincs autópályamatricád és meg akarod úszni a büntetést? Akkor ezt kell tenned

Bár a bírság valóban gyorsan kiszabható, adott helyzetben még van lehetőség matrica vásárlására, és bizonyos utólagos intézkedésekkel akár teljes mértékben el is kerülhető a büntetés. A díjköteles útszakaszokra, való felhajtáskor elvárják a megfelelő matrica meglétét. Ez a szabály azonban gyakran okoz kellemetlen meglepetést azok számára, akik véletlenül vagy figyelmetlenségből indulás előtt nem váltották meg a jogosultságot az autópálya használatra.

Autópálya: 60 perces türelmi idő

Jó hír azonban, hogy a jogszabályok egy kevéssé ismert, mégis fontos lehetőséget kínálnak a vezetőknek: a 60 perces türelmi időt.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az autós felhajt a díjköteles útra, és az első 60 percen belül megvásárolja a szükséges matricát, akkor nem kell pótdíjat fizetnie. Ez a rendelkezés lényegében lehetőséget ad arra, hogy az esetleges figyelmetlenséget gyorsan korrigáljuk, és így elkerüljük a büntetést.

– A türelmi idő az én meglátásom szerint azt jelenti, hogy ha valaki például felhajt az autópályára, de elfelejti megvenni a matricát, akkor van egy egyórás határideje, amin belül pótolja, tehát megvásárolja a matricát, akkor nem kap bírságot – mondta Mátés Zsuzsanna, a Mátés Autósiskola oktatója és alapítója. – Ebben az esetben valóban nincs büntetés, hiszen minden online zajlik, a rendszer azonnal rögzíti a vásárlást. Tudomásom szerint nagyon ritka, hogy elfogadjanak egy-egy fellebbezést, mert erre külön jogszabály vonatkozik, ami pontosan leírja a feltételeket – tette hozzá.

Az autósoknak érdemes tehát tisztában lenniük ezzel a lehetőséggel, hiszen egy-egy pillanatnyi figyelmetlenség nem kell, hogy komoly következményekkel járjon.

Autópálya: Büntetés kiváltása éves országos matricával – mikor van erre lehetőség?

Sokan azt gondolják, hogy a pótdíjas eljárás megindulása után már nincs esélyük elkerülni a bírságot, pedig bizonyos esetekben az utólagos éves országos matrica vásárlása akár a pótdíj elengedését vagy csökkentését is eredményezheti.

Az egyik idei hivatalos bejelentés szerint: Ha a felszólítást követően valaki megvásárolja az éves országos matricát, a pótdíj elengedhető, amennyiben a vásárlásra 75 napon belül sor kerül, és az érintett kérelmet nyújt be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez.