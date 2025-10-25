2 órája
Nincs autópályamatricád és meg akarod úszni a büntetést? Akkor ezt kell tenned
Biztosan veled is előfordult már, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt véletlenül felhajtottál az autópályára, pedig nem ezt tervezted. Ilyenkor az első gondolatod talán az, hogy büntetés vár rád, ugyanis az autópálya jogosulatlan használata komoly bírságot vonhat maga után. De van egy jó hír: létezik olyan lehetőség, amivel elkerülheted a büntetést, ha tudod, hogyan reagálj.
Bár a bírság valóban gyorsan kiszabható, adott helyzetben még van lehetőség matrica vásárlására, és bizonyos utólagos intézkedésekkel akár teljes mértékben el is kerülhető a büntetés. A díjköteles útszakaszokra, való felhajtáskor elvárják a megfelelő matrica meglétét. Ez a szabály azonban gyakran okoz kellemetlen meglepetést azok számára, akik véletlenül vagy figyelmetlenségből indulás előtt nem váltották meg a jogosultságot az autópálya használatra.
Jó hír azonban, hogy a jogszabályok egy kevéssé ismert, mégis fontos lehetőséget kínálnak a vezetőknek: a 60 perces türelmi időt.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben az autós felhajt a díjköteles útra, és az első 60 percen belül megvásárolja a szükséges matricát, akkor nem kell pótdíjat fizetnie. Ez a rendelkezés lényegében lehetőséget ad arra, hogy az esetleges figyelmetlenséget gyorsan korrigáljuk, és így elkerüljük a büntetést.
– A türelmi idő az én meglátásom szerint azt jelenti, hogy ha valaki például felhajt az autópályára, de elfelejti megvenni a matricát, akkor van egy egyórás határideje, amin belül pótolja, tehát megvásárolja a matricát, akkor nem kap bírságot – mondta Mátés Zsuzsanna, a Mátés Autósiskola oktatója és alapítója. – Ebben az esetben valóban nincs büntetés, hiszen minden online zajlik, a rendszer azonnal rögzíti a vásárlást. Tudomásom szerint nagyon ritka, hogy elfogadjanak egy-egy fellebbezést, mert erre külön jogszabály vonatkozik, ami pontosan leírja a feltételeket – tette hozzá.
Az autósoknak érdemes tehát tisztában lenniük ezzel a lehetőséggel, hiszen egy-egy pillanatnyi figyelmetlenség nem kell, hogy komoly következményekkel járjon.
Autópálya: Büntetés kiváltása éves országos matricával – mikor van erre lehetőség?
Sokan azt gondolják, hogy a pótdíjas eljárás megindulása után már nincs esélyük elkerülni a bírságot, pedig bizonyos esetekben az utólagos éves országos matrica vásárlása akár a pótdíj elengedését vagy csökkentését is eredményezheti.
Az egyik idei hivatalos bejelentés szerint: Ha a felszólítást követően valaki megvásárolja az éves országos matricát, a pótdíj elengedhető, amennyiben a vásárlásra 75 napon belül sor kerül, és az érintett kérelmet nyújt be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez.
Fontos azonban kiemelni, hogy ez a lehetőség nem automatikus. A részleges vagy teljes büntetés elengedése csak akkor lehetséges, ha az érintett nemcsak megveszi a matricát, hanem időben és a megfelelő módon kérelmez is. Ezért a pótdíj kiváltása nem pusztán egy egyszerű matrica vásárlásról szól, hanem egy pontos szabályokhoz kötött eljárásról.
Azoknak, akik pótdíjas értesítést kaptak, érdemes tehát minél hamarabb utánajárniuk a részleteknek és az előírt lépéseket megtenniük, hogy csökkentsék vagy elkerüljék a büntetést.
A kérelmet írásban, legkésőbb 75 napon belül kell benyújtani a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez (NÚSZ), online ügyfélkapus azonosítással vagy postai úton. A kérelemhez csatolni kell az utólag vásárolt éves országos matrica bizonylatát és a felszólító levél másolatát. A NÚSZ egyedileg bírálja el a kérelmet, és ha jogosnak találja, mérsékelheti vagy elengedheti a bírságot.
- Az idei évben a pótdíjak összege jelentős: személyautóknál az alap pótdíj 60 napon belüli fizetés esetén 26 640 forint, míg 60 nap után akár 91 780 forint is lehet. Ha valaki alacsonyabb díjkategóriájú matricát használ, mint amire jogosult lenne, különbözeti pótdíjat kell fizetnie, ami 60 napon belül 14 900, 60 napon túl pedig 47 180 forint. Ezek az összegek jól mutatják, mennyire fontos az előírások pontos ismerete.