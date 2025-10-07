Az Aradon kivégzett hősökre emlékeztek Nagyatádon 

A szemerkélő eső ellenére megtelt a múzeumkert. Az ünnepi megemlékezés szónoka, Cseh Tamás középiskolai igazgató szemléletesen mutatta be a szabadságharcunk végnapjait és az aradi várban lezajlott eseményeket, mely során golyó és kötél által kivégezték hős főtisztjeinket és tábornokainkat.

A aradi vértanúkra emlékeztek Nagyatádon

Fotó: Györke József

A Bárdos iskola diákjai színvonalas verses, dalos műsorral emlékeztek hőseinkre, bemutatva életútjukat. Az ünnepi megemlékezés végén az aradi hősök emlékoszlopánál elhelyezték a megemlékezés és a hála koszorúit.