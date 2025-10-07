október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet a hősöknek

40 perce

Az Aradon kivégzett hősökre emlékeztek Nagyatádon 

Címkék#Bárdos iskola#Városi Múzeum#Cseh Tamás#Nagyatád

Nagyatádon a Városi Múzeum kertjében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről és vértanúiról.

Györke József

A szemerkélő eső ellenére megtelt a múzeumkert. Az  ünnepi megemlékezés szónoka, Cseh Tamás középiskolai igazgató szemléletesen mutatta be a szabadságharcunk végnapjait és az aradi várban lezajlott eseményeket, mely során golyó és kötél által kivégezték hős főtisztjeinket és tábornokainkat. 

A aradi vértanúkra emlékeztek Nagyatádon
Fotó: Györke József

A Bárdos iskola diákjai színvonalas verses, dalos műsorral emlékeztek hőseinkre, bemutatva életútjukat. Az ünnepi megemlékezés végén az aradi hősök emlékoszlopánál elhelyezték a megemlékezés és a hála koszorúit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu