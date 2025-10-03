október 3., péntek

Díjak

Az elismerés, ami az egész iskolát gazdagítja – díjazták Obornik Annát

Címkék#Somogy vármegye#kaposvári#Év Informatika Tanára Somogyban

Az Év Informatika Tanára Somogyban pályázaton díjazott lett Obornik Anna, aki az elismeréssel együtt intézményét, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolát is gazdagította korszerű informatikai eszközökkel.

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola pedagógusát, Obornik Annát, digitális kultúra tanárát idén díjazottként ismerték el az Év Informatika Tanára Somogyban pályázaton. Az elismerés különleges jelentőséggel bír, hiszen nemcsak a tanárnő munkáját emeli ki, hanem közvetlenül az intézményt is gazdagította, a programnak köszönhetően az iskola új, korszerű informatikai eszközökkel bővült.

Obornik Anna tudásával és lelkesedésével, valamint szakmai elhivatottsággal oktatja a digitális kultúra tantárgyat. Példamutató hozzáállásával nemcsak tudást ad át, hanem motiválja is diákjait, hogy a digitális világban otthonosan mozogjanak.

A pályázatot a kaposvári Precognox Kft. hívta életre azzal a céllal, hogy Somogy megye informatika tanárait támogassa és elismerje. A díjazottak nemcsak szakmai megbecsülést kapnak, hanem iskoláik számára választható eszközfejlesztések is járnak, ezzel közvetlenül erősítve a helyi digitális oktatást.

 

 

