2 órája
Hatezerért B-jogsi, igaz a sebességváltó néha a kezünkben maradt
A vezetői engedély rengeteg tini álma volt már a '80-as években is, amiért már akkor húzós összeget fizettek a tanfolyam hallgatók. Főként Lada, Dacia és Wartburg alkotta a korabeli tanulókocsi flottát, s hihetetlen, de tény: aki elsőre mindenből levizsgázott, nagyjából 6000 forintot fizetett a B-jogsi megszerzésekor.
KRESZ és műszaki feladatok, tanfolyam a vakációban, majd a várva várt vizsga: ha minden összejött, a B-jogsi óriási örömet okozott egy kamasznak már negyven éve is, akárcsak manapság.
Gyakorlás, autósiskola, flotta, Wartburg, forgalmi vizsga – a kamaszok várták a tanfolyam végét
- Pohner István, a kaposvári ATI Autósiskola gépjárműoktatója 1984-ben helyezkedett el a cégnél, akkoriban Wartburgok, Skodák, Ladák, és Daciák alkották a flottát, sőt, a két ajtós kis Polski sem hiányzott.
- – Az első oktatóautóm egy benzines, 1400 köbcentis bordó Dacia volt – mondta szerdán Pohner István. – Csaknem négy évig ezzel gyakoroltunk a tanulóvezetőkkel és a sok munka következtében meglehetősen hamar elhasználódott a jármű. Az akkori gyártmányok nem voltak annyira tartósak, mint a mai autók, de az autósiskolánknak szerencsére volt külön szerelő műhelye.
- A tanulóvezetők is nagyot alakítottak időnként. A szakoktató azt mondta: előfordult, hogy az erősebb kezű fiatalnak kezében maradt a sebességváltó kar.
Hatezerért B-jogsi: mennyit fizettél a tanfolyamért?
– Skoda, aztán újra Dacia majd a rendszerváltás után nyugati autókat használtam a képzés során – folytatta Pohner István, aki az elmúlt 41 év alatt csaknem 2500 diákot oktatott. Arra a felvetésre, hogy mennyibe került a '80-as években a B-s jogosítvány, azt mondta: ha valaki elsőre levizsgázott, közel 5-6 ezer forintot fizetett. Ez akkoriban nagy pénznek számított, csaknem egy havi bérnek felelt meg. Az elmélet – KRESZ, műszaki és vezetés, elsősegélynyújtó ismeretek – után külön gyakorlati, zártpályás rutinvizsga következett és zárásként forgalmi vizsga.
Nyoma veszett a Zaporozsecnek és a Volgának is
Szigetvár balra, Balatonlelle jobbra – mutatja a korabeli tábla, s háttérben a Kapos szálló rajzolódik ki. A felvétel abban az időben készült, amikor még autózni lehetett a belvárosban. Pohner István szerint gyökeres változás zajlott le a helyi közlekedésben, nagy szó volt, amikor a Kossuth téren kiépítették az első forgalomirányító jelzőlámpát.
– Azóta a forgalmi viszonyok éppúgy átalakultak, mint a járműpark – emelte ki. – Sokat változott az úthálózat, jóval több az autó, mint 40 éve, eltűnt a sok kis Polski, a Zaporozsec és Lada, s Volgák sem róják az utakat. Utóbbiakat elsősorban a korabeli fontos emberek használták.
Ilyen volt egykor a kaposvári közlekedésFotók: Lang Róbert