Hatezerért B-jogsi, igaz a sebességváltó néha a kezünkben maradt

KRESZ és műszaki feladatok, tanfolyam a vakációban, majd a várva várt vizsga: ha minden összejött, a B-jogsi óriási örömet okozott egy kamasznak már negyven éve is, akárcsak manapság.

Korabeli ATI-flotta: a B-jogsi rengeteg kamasz álma volt 30-40 éve is

Gyakorlás, autósiskola, flotta, Wartburg, forgalmi vizsga – a kamaszok várták a tanfolyam végét

Pohner István, a kaposvári ATI Autósiskola gépjárműoktatója 1984-ben helyezkedett el a cégnél, akkoriban Wartburgok, Skodák, Ladák, és Daciák alkották a flottát, sőt, a két ajtós kis Polski sem hiányzott.

– Az első oktatóautóm egy benzines, 1400 köbcentis bordó Dacia volt – mondta szerdán Pohner István. – Csaknem négy évig ezzel gyakoroltunk a tanulóvezetőkkel és a sok munka következtében meglehetősen hamar elhasználódott a jármű. Az akkori gyártmányok nem voltak annyira tartósak, mint a mai autók, de az autósiskolánknak szerencsére volt külön szerelő műhelye.

A tanulóvezetők is nagyot alakítottak időnként. A szakoktató azt mondta: előfordult, hogy az erősebb kezű fiatalnak kezében maradt a sebességváltó kar.

Hatezerért B-jogsi: mennyit fizettél a tanfolyamért?

– Skoda, aztán újra Dacia majd a rendszerváltás után nyugati autókat használtam a képzés során – folytatta Pohner István, aki az elmúlt 41 év alatt csaknem 2500 diákot oktatott. Arra a felvetésre, hogy mennyibe került a '80-as években a B-s jogosítvány, azt mondta: ha valaki elsőre levizsgázott, közel 5-6 ezer forintot fizetett. Ez akkoriban nagy pénznek számított, csaknem egy havi bérnek felelt meg. Az elmélet – KRESZ, műszaki és vezetés, elsősegélynyújtó ismeretek – után külön gyakorlati, zártpályás rutinvizsga következett és zárásként forgalmi vizsga.

Belvárosi forgatag: nagy szó volt, amikor a Kossuth téren kiépítették az első forgalomirányító jelzőlámpát

Nyoma veszett a Zaporozsecnek és a Volgának is

Szigetvár balra, Balatonlelle jobbra – mutatja a korabeli tábla, s háttérben a Kapos szálló rajzolódik ki. A felvétel abban az időben készült, amikor még autózni lehetett a belvárosban. Pohner István szerint gyökeres változás zajlott le a helyi közlekedésben, nagy szó volt, amikor a Kossuth téren kiépítették az első forgalomirányító jelzőlámpát.