október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

59 perce

Hatezerért B-jogsi, igaz a sebességváltó néha a kezünkben maradt

Címkék#jogsi#Skoda#álom

A vezetői engedély rengeteg tini álma volt már a '80-as években is, amiért már akkor húzós összeget fizettek a tanfolyam hallgatók. Főként Lada, Dacia és Wartburg alkotta a korabeli tanulókocsi flottát, s hihetetlen, de tény: aki elsőre mindenből levizsgázott, nagyjából 6000 forintot fizetett a B-jogsi megszerzésekor.

Harsányi Miklós

KRESZ és műszaki feladatok, tanfolyam a vakációban, majd a várva várt vizsga: ha minden összejött, a B-jogsi óriási örömet okozott egy kamasznak már  negyven éve  is, akárcsak manapság.

Korabeli ATI-flotta: a B-jogsi rengeteg kamasz álma volt 30-40 éve is
Korabeli ATI-flotta: a B-jogsi rengeteg kamasz álma volt 30-40 éve is

Gyakorlás, autósiskola, flotta, Wartburg, forgalmi vizsga – a kamaszok várták a tanfolyam végét

  • Pohner István, a kaposvári ATI Autósiskola gépjárműoktatója 1984-ben helyezkedett el a cégnél, akkoriban Wartburgok, Skodák, Ladák, és Daciák alkották a flottát, sőt, a két ajtós kis Polski sem hiányzott. 
  • – Az első oktatóautóm egy benzines,  1400 köbcentis bordó Dacia volt – mondta szerdán Pohner István. – Csaknem négy évig ezzel gyakoroltunk a tanulóvezetőkkel és a sok munka következtében meglehetősen hamar elhasználódott a jármű. Az akkori gyártmányok nem voltak annyira tartósak, mint a mai autók, de az autósiskolánknak szerencsére volt külön szerelő műhelye.
  • A tanulóvezetők is nagyot alakítottak időnként. A szakoktató azt mondta: előfordult, hogy az erősebb kezű fiatalnak kezében maradt a sebességváltó kar.

 

Hatezerért B-jogsi: mennyit fizettél a tanfolyamért?

– Skoda, aztán újra Dacia majd a rendszerváltás után nyugati autókat használtam a képzés során – folytatta Pohner István, aki az elmúlt 41 év alatt csaknem 2500 diákot oktatott. Arra a felvetésre, hogy mennyibe került  a '80-as években a B-s jogosítvány, azt mondta: ha valaki elsőre levizsgázott, közel 5-6 ezer forintot fizetett. Ez akkoriban nagy pénznek számított, csaknem egy havi bérnek felelt meg.  Az elmélet – KRESZ,  műszaki és vezetés, elsősegélynyújtó ismeretek –  után külön gyakorlati, zártpályás rutinvizsga következett és zárásként forgalmi vizsga.

Belvárosi forgatag: nagy szó volt, amikor a Kossuth téren kiépítették az első forgalomirányító jelzőlámpát
Belvárosi forgatag:  nagy szó volt, amikor a Kossuth téren kiépítették az első forgalomirányító jelzőlámpát

 

Nyoma veszett a Zaporozsecnek és a Volgának is

Szigetvár balra, Balatonlelle jobbra – mutatja a korabeli tábla, s háttérben a Kapos szálló rajzolódik ki. A felvétel abban az időben készült, amikor még autózni lehetett a belvárosban. Pohner István szerint gyökeres változás zajlott le a helyi közlekedésben, nagy szó volt, amikor a Kossuth téren kiépítették az első forgalomirányító jelzőlámpát.

– Azóta a forgalmi viszonyok éppúgy átalakultak, mint a járműpark – emelte ki. – Sokat változott az úthálózat, jóval több az autó, mint 40 éve, eltűnt a sok kis Polski, a Zaporozsec és Lada, s Volgák sem róják az utakat. Utóbbiakat elsősorban a korabeli fontos emberek használták.

Ilyen volt egykor a kaposvári közlekedés

Fotók: Lang Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu