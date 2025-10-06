Fehérnépek, vászoncselédek, babócsai míves lányok – Dél-Somogyban a fiatalok vigyáznak anyáink örökségére

A kézműveskedés sem áll távol a babócsai lányoktól

Fotó: Csörsz Klára

Ott figyelt fel a a kreatív csoportra a berzencei művelődési ház igazgatója, Márton-Szűcs Brigitta, és meghívta a lányokat, akik örömmel kezdtek az új projektbe. Így álltak ki Berzencén a „míves lányok”, hogy gyerekeknek, felnőtteknek mutassák a kézművesség fortélyait. Ferlindis Andi, aki már korábban is kézműveskedett szintén erősítette a csapatot, egy fatörzshöz erősítve madzagait makramé kulcstartók garmadáját segített megalkotni.

– Lehetne ennyi a lányok története, de többet szeretnének. Szívesen bevonnának másokat is ebbe az újszerű létformába, a rendezvények szervezésébe, gazdagításába. Saját terméket már most is készítettek, de újabbakat is terveznek. Megtetszett a jelmezben való hagyományőrzés ötlete, ezért figyelik a környék rendezvényeit, hova lehetne elmenni, tudásukat és lelkesedésüket megosztani – mondta el Csörsz Klári, kulturális szakember.

– Jó lenne otthon Babócsán is tevékenykedni, délutáni programokat szerveznének fiataloknak, anyukáknak, tervük egy térségi ifjúsági nap kulturális programokkal, további kézműves napok. Jó lenne egy közös, de mégis saját hely is. Számítunk az önkormányzat segítésére, melyben eddig is volt részük, a békés megyei és porrogi mesenapos utazásra a képviselő-testület támogatásával nyílt lehetőségük. Most egy saját hely, egy kuckó az álmuk – tette hozzá Csörsz Klári.

Porrogon, a falu meséjét adják elő a babócsai lányok

Fotó: Csőrsz Klára

S ha már a világot jelentő deszkákon is jártak, a lányok oda visszavágynak

Csörsz Klári elmondása szerint mindehhez pályázni is meg kell tanulnia a lányoknak, illetve önmagukat megmutatni, népszerűsíteni is, a tanácsokat is elfogadni, és persze nagyot álmodni, nagyot lépni.

– Mindeközben élni, megélni, dolgozni, tanulni, de legfőképpen fiatalnak lenn. Régies névvel, kicsit viccesen, mint a fehérnépek, a vászoncselédek, de mai lendülettel, bevállalósan, sok spiritusszal – mondta el a kulturális szakember.

A sokféle új történés közösségi hátteret is igényel, a lányok számára megtisztelő volt, hogy Jáger Gábor, Babócsa polgármestere, elkísérte Kondorosra őket és miközben a nyugdíjasok Zákányfaluban gombócfőzőversenyen voltak, a polgármester úr átugrott megnézni Berzencére az ifjabb nemzedéket. Csörsz Klári hagyományos népművelő, tradicionális szemlélettel hiszi, hogy hatalmas érték, ha egy gyerekkori közösség együtt tud maradni a szülőfalujában, ameddig csak lehet, és talán megalapozza ezekkel az élményekkel a felnőttkorát. Ki a pályaválasztás terén, ki a közösségi események felértékelésével, ki a kétkezi munka, az alkotás örömével gazdagítja a jövőjét. Ha még a faluja iránti lojalitás is megmarad, az már egy „míves élet” záloga lehet.