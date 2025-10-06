1 órája
Fehérnépek, vászoncselédek, babócsai míves lányok – Dél-Somogyban a fiatalok vigyáznak anyáink örökségére
Babócsán nemcsak a nárciszos ontja csodaszép virágait. A hagyományok tisztelete hozta össze a babócsai lányokat, akik fiatalságuk ellenére a régi idők életvitelét gyakorolják és osztják meg közösségükkel.
Saját kútfőből született a hosszú, de sokat üzenő elnevezés, mely a babócsai asszonyokból és lányokból álló társulást illeti. A ”Fehérnépek, vászoncselédek, babócsai míves lányok” egy olyan kézműves kör, melynek tagjai mind egy baráti társaságba tartoznak, és az általános iskola után is együtt maradtak. A babócsai lányok történetét mutatjuk be olvasóinknak.
A babócsai lányok igazi ”míves lányok”
A babócsai lányok előbb a művelődési ház szakkörébe jártak össze, ahol bútorfestés, makramé, horgolás volt a tematika, aztán az akkori közművelődési szakember támogatásával tavaly kulturális egyesületet is alakítottak, melynek a fiatalok lányok az aktív tagjai.
A Babócsai Kulturális Egyesület a település negyedik jelentős civil szervezete, akik mellett a lányok munkássága is remekül megfér. Bár az egyesület céljai hagyományosak, a hölgyek nemzedéke pedig már más nyelven beszél, mégis remekül tudnak együtt működni. Mindazonáltal jó viszonyt ápolnak a könyvtárral és a falu jelenlegi kulturális szakemberével, Csörsz Klárival is, aki nem mellesleg a hölgyek mentora is.
- Az év elején részt vettek a Nemzeti Művelődési Intézet közösségi mese programján, mesét írtak, amely bekerült Magyarország első közösségi mesekönyvébe. A mese illusztrátora Kovács Karolina lett, két grafikája is jegyzi a munkáját a könyvben. A meseírásban Kovács Ivett, aki hamarosan óvónőként diplomázik, szintén részt vett. Amikor a nagy sikerű mesét Kondoroson, az országos mesenapon bemutatták, Ivett volt a nárciszos mese tolmácsolója. Kovács Kati a nagy szervező, Barcson végzett, lehetne könyvelő is, izgatja a gazdaság, de a művészetek is. Már a meseírás során is lelkes résztvevő volt, véleménye mindig karakteres. Memóriája és energiái segítenek összetartani a néha áradó munkafolyamatokat, így aztán Ő lett az egyik motorja a Klári által dramatizált és megrendezett színdarabnak. A megyei mesenapon, Porrogon újabb fiatalok bevonásával, a Nárcisz Nyugdíjas Klub nyugdíjas dalosaival és a barcsi Villányi Laci kis prímás szereplésével léptek fel és mutatták be műsorukat.
- Ott figyelt fel a a kreatív csoportra a berzencei művelődési ház igazgatója, Márton-Szűcs Brigitta, és meghívta a lányokat, akik örömmel kezdtek az új projektbe. Így álltak ki Berzencén a „míves lányok”, hogy gyerekeknek, felnőtteknek mutassák a kézművesség fortélyait. Ferlindis Andi, aki már korábban is kézműveskedett szintén erősítette a csapatot, egy fatörzshöz erősítve madzagait makramé kulcstartók garmadáját segített megalkotni.
– Lehetne ennyi a lányok története, de többet szeretnének. Szívesen bevonnának másokat is ebbe az újszerű létformába, a rendezvények szervezésébe, gazdagításába. Saját terméket már most is készítettek, de újabbakat is terveznek. Megtetszett a jelmezben való hagyományőrzés ötlete, ezért figyelik a környék rendezvényeit, hova lehetne elmenni, tudásukat és lelkesedésüket megosztani – mondta el Csörsz Klári, kulturális szakember.
– Jó lenne otthon Babócsán is tevékenykedni, délutáni programokat szerveznének fiataloknak, anyukáknak, tervük egy térségi ifjúsági nap kulturális programokkal, további kézműves napok. Jó lenne egy közös, de mégis saját hely is. Számítunk az önkormányzat segítésére, melyben eddig is volt részük, a békés megyei és porrogi mesenapos utazásra a képviselő-testület támogatásával nyílt lehetőségük. Most egy saját hely, egy kuckó az álmuk – tette hozzá Csörsz Klári.
S ha már a világot jelentő deszkákon is jártak, a lányok oda visszavágynak
Csörsz Klári elmondása szerint mindehhez pályázni is meg kell tanulnia a lányoknak, illetve önmagukat megmutatni, népszerűsíteni is, a tanácsokat is elfogadni, és persze nagyot álmodni, nagyot lépni.
– Mindeközben élni, megélni, dolgozni, tanulni, de legfőképpen fiatalnak lenn. Régies névvel, kicsit viccesen, mint a fehérnépek, a vászoncselédek, de mai lendülettel, bevállalósan, sok spiritusszal – mondta el a kulturális szakember.
A sokféle új történés közösségi hátteret is igényel, a lányok számára megtisztelő volt, hogy Jáger Gábor, Babócsa polgármestere, elkísérte Kondorosra őket és miközben a nyugdíjasok Zákányfaluban gombócfőzőversenyen voltak, a polgármester úr átugrott megnézni Berzencére az ifjabb nemzedéket. Csörsz Klári hagyományos népművelő, tradicionális szemlélettel hiszi, hogy hatalmas érték, ha egy gyerekkori közösség együtt tud maradni a szülőfalujában, ameddig csak lehet, és talán megalapozza ezekkel az élményekkel a felnőttkorát. Ki a pályaválasztás terén, ki a közösségi események felértékelésével, ki a kétkezi munka, az alkotás örömével gazdagítja a jövőjét. Ha még a faluja iránti lojalitás is megmarad, az már egy „míves élet” záloga lehet.