A Balatonnál gyógyult meg, hálából nyaralót építtetett magának

Galánthai Esterházy László a kiterjedt család cseszneki ágából származott. Mint a korszakban szokás, ő is az osztrák hadseregben futott be karriert, kapitányként. Nyugdíjazását követően Fejér megyét képviselve főrendiházi tag lett. Részt vett a szabadságharcban: a Sárosd és Aba környéke népfelkelők vezetője lett. A szabadságharc után visszavonult és kastélya építésével foglalkozott. Különleges helyszínt álmodott meg, amely keleties stílusával egyediséget sugárzott.

Esterházy később, a kiegyezést követően magas pozíciókat töltött be: királyi kamarás, később titkos tanácsos lett. A Balaton vidékére akkor jutott el, amikor feleségét, báró orczi Orczy Erzsébetet kísérte el gyógykúrájára. Annyira megkedvelték e tájat – valamint a gyógykúra is hatásosnak bizonyult – , hogy 1869-re meg is épült nyári lakjuk, ami a mai Honvéd utca 5. szám alatt állt.

Esterházy László szinte azonnal beleszeretett a Balatonba

Fotó: Nagy Lajos

Orczy Emma így nyilatkozott minderről:

Én egykor nagy beteg valék, egészségem alapjában volt megtámadva; Füredre jöttem s itt a fürdő egészen meggyógyított. Ekkor föltettem magamban, hogy hálából nyaralót építek. Most már hála Istennek nincs bajom, de örülök, hogy régi ohajom teljesült.

Idősebb korában Esterházy rendszeresen megfordult a fürdőhelyen és anyagilag elősegítette a fürdőtelepi fejlesztéseket. Nem csak a füredi színházi bizottság elnökeként igyekezett előmozdítani a helyi színház működését, hanem neki köszönhető a Kiserdő szép fenyvessora, amelynek kialakításához 200 csemetével járult hozzá. Vendégként többször jelen volt a helyzetben rokonuk, Esterházy Mihály (1853–1906). Aki nemcsak korának híres vadásza és utazója volt, hanem fontos balatoni pozíciókat is betöltött: elnöke lett a Balatoni Gőzhajózási Társaságnak, majd a Balaton Egyletnek egyaránt. Hangsúlyos szerepet vállalt a balatoni vitorlássport megteremtésében, az első tavi verseny zsűritagjává választották.

Illusztris vendéget fogadtak a Balatonnál

Esterházy László 1891-ben távozott az élők sorából, sírja Pusztasárosdon található. Fia ifj. Esterházy László (1857-1942) kamarás és főrendiházi tag családjával a füredi villa örököse lett. S bár 1893-tól már Siófokon nyaraltak, 1892-ben még egy neves vendéget fogadtak a családi nyaralóban, nem mást, mint Stefánia belga királyi hercegnőt, a tragikus sorsú Rudolf trónörökös feleségét, aki 1892 júniusában járt először a Balatonnál. Balatonfüredet kereste fel. A füredi jacht-egylet egyébként 1884-től viselte a hercegnő nevét. Az 1892-es több napos tartózkodása során körbeutazta a környéket, megtekintette Tihanyt, az arácsi halásztanyákat, sétahajózott a tavon, fotókat készített, teniszezett a füredi yacht club pályáján, majd Esterházy László szállójában tért nyugovóra. Az arácsi szeretetház tevékenysége olyannyira meggyőzte, hogy a ház, lányáról, Erzsébet Mária főhercegnőről való elnevezéséhez is hozzájárult. Ezekben a napokban készült el a Stefánia főhercegnő egy balatoni yachton című – Kurzweil Frigyes neves fotográfus által készített – kép.