Klímaváltozás

1 órája

Mi történik a Balatonnal? Ijesztő képek a kiszáradt déli partról - fotó

Címkék#Balatonfenyves#balatonlellei szabadstrand#kritikus#alacsony#vízszint

Az idei rendkívül száraz nyár és ősz következtében a tó vízszintje aggasztóan lecsökkent. A Balaton október elején Siófoknál mért átlagos vízállása mindössze 66 centiméter, ami a maximális szabályozási szintnek csupán a fele.

A Balaton vízgyűjtő területein sem hullott elegendő csapadék, így a hűvösebb őszi idő sem állította meg az apadást. Szeptember 21-én még 71 centit mértek, október 5-re azonban ez 66-ra csökkent. A déli part sekély szakaszain már emberek sétálnak a kiszáradt mederben, miközben a Sió-csatorna hajózhatósága idén teljesen lehetetlen. 

A Balatonlellei szabadstrand október első hétvégéjén
A Balatonlellei szabadstrand október első hétvégéjén Fotó: Lang Róbert

Mi történik? Eltűnik a Balaton?

Korábban a Balaton vízszintje természetes módon jelentősen ingadozott: voltak időszakok, amikor akár 12 méterrel is magasabban állt a víz, máskor pedig szinte teljesen kiszáradt a tó. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre inkább az emberi beavatkozás alakítja a Balaton sorsát, gyakran kedvezőtlen irányba. A túlzott vízszintszabályozás, a part menti intenzív beépítések, a nádasok visszaszorulása és a fokozódó szennyezés mind komolyan veszélyeztetik a tó természetes ökológiai egyensúlyát.

A Balaton déli partján, a balatonlellei szabadstrandon a víz helyett már a kövek és az iszap látszanak a part mentén, és hasonló a helyzet Balatonfenyvesen is.

A helyzettel kapcsolatban megkerestük az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, akik kérdésünkre a következő tájékoztatást adták: 

Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ. A tóba érkező víz nagyságrendileg fele a Zala folyón keresztül érkezik, másik fele több kicsi vízfolyáson, melyek a tóba torkollanak. Aszályosabb években - a kevés csapadék és a nyári jelentős párolgás miatt - a vízszint jelentősen lecsökkenhet a nyári hónapok végére, majd a tavaszig tartó időszakban újra megemelkedik. Ez a tó természetes körforgása, a Sió-csatorna felé nincs vízleeresztés a tóból. Folyamatosan figyeljük és vizsgáljuk a tó vízszintjét és állapotát, hiszen fontos természeti értékünk, meghatározó turisztikai célpontunk. A mostaninál alacsonyabb vízszint 2000 óta 7 alkalommal volt a Balatonban, a legalacsonyabb, 23 cm 2003. október 4-én. A vízügy azon dolgozik, hogy a tó természetes vízkészletét megtartsa, mert mesterséges pótlásra nincsen lehetőség. Emiatt például a Sió-csatornába idén nem vezettünk le vizet a Balatonból, és addig nem is tervezzük ezt, amíg a tó vízkészlete visszapótlódik.

Ezen felül megosztották velünk azt is, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság - a HungaroMet Nonprofit Zrt. 3 hónapra szóló meteorológiai előrejelzése alapján - elkészítette a Balaton átlagvízállásának hosszú távú előrejelzését (2025. 10. 02. adat), mely szerint a jelenleg 66 cm-es átlagvízállás 2026. január 01-ig 88 cm -re emelkedhet a csapadék és hőmérséklet viszonyok alakulásának függvényében.

Balatonfenyvesen is kritikus a vízszint
Balatonfenyvesen is kritikus a vízszint Fotó: MTI Varga György

A következő hetekben sem várható jelentősebb eső, így a helyzet tovább romolhat. A nyári szezonban több strand jegyeladásai akár 45 százalékkal estek vissza, miközben a víz júliusban csak rövid ideig haladta meg a 23 °C-ot. A Balaton jövője így egyre kiszámíthatatlanabb.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakértői korábban már arra figyelmeztettek, hogy ha nem történnek hatékony megelőző lépések, a csökkenő vízszint miatt a Balaton 2035-re akár fürdésre alkalmatlanná válhat, 2050-re pedig teljesen kiszáradhat.

 

 

